Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de España, volvió a imponerse a Kylian Mbappé, del Real Madrid y Francia.

Este martes España alcanzó la final del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Francia.

Mbappé no marcó, mientras que Yamal provocó el penalti que abrió el marcador para La Roja.

En 11 duelos directos, Yamal ha ganado 9 y Mbappé solo 2.

En duelos con sus selecciones, se vieron las caras por tercera vez y el balance de Yamá es perfecto: tres triunfos seguidos.

La primera victoria de Yamal con España llegó en las semifinales de la última Eurocopa, cuando marcó un golazo en el Allianz Arena para empatar, antes de que Dani Olmo sentenciara.

La segunda llegó hace un año en las semifinales de la Liga de Naciones: España ganó 5-4 con dos tantos de Yamal, mientras Mbappé marcó uno para Francia.

La tercera llegó en las semifinales del Mundial 2026, un paso gigante hacia el segundo título mundial de España.