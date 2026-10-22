Yamal segundo y Cristiano Ronaldo en el puesto 33: Marca publica su clasificación de los 100 mejores jugadores del mundo

El diario español "Marca" ha revelado su lista de los 100 mejores jugadores de la temporada 2025-2026, con la participación de nombres destacados de las distintas grandes ligas, en una clasificación que trajo sorpresas llamativas en cuanto a la posición de varios de los principales candidatos a competir por los premios individuales.

El periódico basó su clasificación anual"Los 100 mejores jugadores de Marca" en la votación de un comité integrado por más de 200 exjugadores, periodistas y analistas de distintas partes del mundo, para evaluar el nivel de los jugadores con sus clubes y selecciones durante la temporada.

Kane supera a Yamal y Mbappé

El inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, ocupó el primer puesto en la clasificación, por delante del joven español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, que fue segundo, mientras que el francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se situó en el tercer puesto.

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El español Rodri, jugador del Manchester City, fue cuarto, seguido del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrella del París Saint-Germain, en el quinto puesto.

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, ocupó el sexto puesto, por delante del español Fabián Ruiz, jugador del París Saint-Germain, que fue séptimo.

Los diez primeros puestos incluyeron al francés Michael Olise, jugador del Bayern Múnich, en el octavo puesto; a su compatriota Ousmane Dembélé, estrella del París Saint-Germain, noveno; y al español Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, décimo.

Bellingham por delante de Vinicius

La clasificación de las estrellas del Real Madrid registró un contraste llamativo, después de que el inglés Jude Bellingham se situara en el decimoquinto puesto, por delante de su compañero el brasileño Vinicius Junior, que ocupó el vigesimosegundo puesto.

Asimismo, el belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se situó en el vigesimoctavo puesto, mientras que el turco Arda Güler quedó en el cuadragésimo séptimo puesto.

En el trigésimo tercer puesto apareció el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, mientras que su compañero João Félix quedó en el septuagésimo puesto.

El Barcelona y el París Saint-Germain, con fuerza en la lista

Las estrellas del Barcelona tuvieron una presencia notable en la clasificación, ya que el brasileño Raphinha quedó en el decimotercer puesto, el español Pedri en el decimocuarto puesto, Ferran Torres en el decimoséptimo puesto y Dani Olmo en el vigesimoprimer puesto.

Asimismo, el portero Joan García ocupó el cuadragésimo segundo puesto y Eric García quedó en el quincuagésimo quinto puesto.

En cuanto al París Saint-Germain, contó con tres jugadores entre los diez primeros: Kvaratskhelia, Fabián Ruiz y Dembélé; la estrella marroquí Achraf Hakimi quedó en el puesto 20, además de la presencia de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves, Marquinhos y Willian Pacho en distintos puestos.

La lista también incluyó nombres de fuera de las grandes ligas europeas, entre los más destacados Messi con el Inter Miami y Ronaldo con el Al Nassr saudí.



