Yamal se une a Bouadi y Pelé en una lista histórica del Mundial

Lamine Yamal, con 18 años y 362 días, es el tercer jugador más joven en disputar unos cuartos de final de un Mundial, tras el España-Bélgica del viernes en el Mundial 2026.
Con 18 años y 362 días, se sitúa tercero en la lista de los más jóvenes en disputar esta ronda.
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Solo le preceden la leyenda brasileña Pelé, que jugó con 17 años y 239 días en 1958, y el marroquí Ayub Bouadi, quien lo hizo con 18 años y 280 días en este mismo torneo.
La selección española alcanzó los cuartos tras vencer 3-0 a Austria en la ronda de 32 y 1-0 a Portugal en octavos.