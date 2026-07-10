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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Yamal se medirá a De Bruyne en el once oficial de España vs. Bélgica

España vs Belgium
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EE. UU.

El camino hacia las semifinales empieza aquí

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha anunciado la alineación que este viernes en Los Ángeles se medirá a Bélgica en cuartos de final del Mundial 2026.

España lideró el Grupo 8 con 7 puntos tras empatar 0-0 con Cabo Verde y vencer 4-0 a Arabia Saudí y 1-0 a Uruguay.

En la ronda de 32 venció a Austria 3-0 y en octavos a Portugal 1-0.

Bélgica lideró el grupo 7 con 5 puntos, tras empatar con Egipto (1-1) e Irán (0-0), y ganar a Nueva Zelanda (5-1).

En dieciseisavos superó a Senegal 3-2 en prórroga y en octavos venció 4-1 a Estados Unidos.

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Bélgica busca su tercera semifinal tras México 1986 (4.º lugar) y Rusia 2018 (bronce).

España aspira a su tercera semifinal tras ser cuarta en 1950 y campeona en 2010.

A continuación, la alineación de España:

Portero: Unai Simón

Defensa: Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Álex Baena, Rodri

Delanteros: Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

Por su parte, Rudi García, seleccionador de Bélgica, ha dado a conocer la alineación de su equipo, que es la siguiente:

Portero: Thibaut Courtois

Defensa: Brandon Michel, Maxime De Kuiper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy

Centrocampo: Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Nicolas Raskin

Delanteros: Leandro Trossard, Jérémie Doku y Charles De Ketelaere.

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