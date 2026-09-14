Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, reveló su insatisfacción con su nivel durante el Mundial 2026, pese a la conquista del título por parte de su selección, asegurando que sentía que podía ofrecer más durante el torneo, y aspira a compensarlo en la próxima edición de 2030.

Yamal dijo en una entrevista con la cadena "Movistar Plus" que el joven jugador afirmó que no se sintió feliz tras ganar la Copa del Mundo, pese a su contribución en la conquista del título por parte de España, habiendo marcado un solo gol durante el recorrido del torneo.

Yamal explicó que la lesión que sufrió durante las últimas semanas de la temporada pasada afectó a su preparación para el Mundial, pero rechazó considerarla como la razón principal detrás de no haber mostrado el nivel que esperaba de sí mismo.

La estrella del Barcelona dijo: "Después de ganar el Mundial, no estaba feliz. El asunto de la lesión es real, pero creo que no fue la razón, porque sé que si la Copa del Mundo se hubiera celebrado en otro momento, habría estado en el mismo nivel al regresar de la lesión".

Yamal señaló que sus funciones dentro del campo no siempre se reflejaban en los números o las estadísticas, explicando que su capacidad para atraer a más de un jugador del rival concedía a sus compañeros espacios y oportunidades adicionales.

Y añadió: "Hice muchas cosas que la gente no notó, como atraer la atención de 3 jugadores del rival. Creo que es algo estupendo para el entrenador tener un jugador capaz de hacer eso".

Pese a ello, Yamal aseguró que no estaba satisfecho con su nivel, considerando que si otro jugador hubiera ofrecido el mismo rendimiento quizás habría recibido un mayor elogio, mientras que él veía que era capaz de ofrecer un mejor nivel con la selección española.

Y prosiguió: «No estaba satisfecho con mi rendimiento, porque sé que si otro jugador hubiera ofrecido el mismo nivel que yo ofrecí, se habría considerado que había hecho una Copa del Mundo estupenda. Para mí, podía haber hecho más, así que sí, lo que ofrecí ayudó al equipo, pero realmente aspiro al próximo Mundial".

La edición del Mundial 2030 será acogida por España, Portugal y Marruecos, además de la celebración de partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay, en el torneo en el que Yamal aspira a aparecer de una manera diferente tras la experiencia del Mundial 2026.