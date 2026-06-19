Lamine Yamal, extremo del Barcelona y la selección española, afirmó antes del partido del domingo contra Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026 que Neymar es su referente, pero que Messi es, sin discusión, el mejor de la historia.

En una entrevista con RTVE, Yamal afirmó: «Neymar es mi referente, pero Messi es el mejor de la historia; quien lo niegue tiene un problema».

Y añadió: «No pienso en lo que hacen Messi y Mbappé (marcar goles), yo me centro en mí mismo y en la selección de mi país, porque puedo marcar muchos goles y, al final, quedar eliminados del torneo, y eso es algo triste».

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Sobre un posible cruce con Argentina en eliminatoria, afirmó que España no le tiene miedo a ningún rival y siempre busca ganar.

Y añadió: «Si queremos ganar el Mundial, debemos vencer a los mejores; si no es en dieciseisavos, será más adelante o en la final».

Y concluyó: «Somos España y siempre queremos medirnos a las mejores selecciones».