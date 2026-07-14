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Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Yamal provoca a los Galos: «Francia es la que nos da miedo... y nos consideramos campeones del mundo»

Francia vs España
Francia
España
World Cup
L. Yamal
Francia
España
EE. UU.

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Lamine Yamal reafirmó su confianza en que España superará a Francia y alcanzará la final del Mundial, recordando que «La Roja» es campeona de Europa.

En la rueda de prensa del lunes, su 19.º cumpleaños, recordó que España ha ganado los dos últimos duelos y afirmó: «Si Francia debe temer a alguien, ese somos nosotros. Ya veremos qué pasa, pero no tenemos miedo».

Sus palabras, respuesta a las muchas preguntas sobre sus declaraciones tras vencer a Bélgica, generaron revuelo en el campamento francés; él reconoció haber seguido los comentarios del defensa Jules Koundé.

Añadió con calma: «Me preguntaron si le tenía miedo a Francia y respondí que no. Somos campeones de Europa. Es fútbol, como dijo Kondé, y punto». Subrayó que se prepara para disputar «el partido más importante» de su carrera sin presión.

Aunque solo ha marcado un gol en seis partidos, rechazó hablar de bajo rendimiento: «Cada torneo es distinto. Conozco mis capacidades y no estoy preocupado. Decís que no estoy en mi mejor momento, así que no esperéis nada de mí, pero espero que mañana sea un día fantástico».

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Francia crest
Francia
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Y cerró con un tono desafiante: «Claro que me veo campeón del mundo. Es difícil, pero todos soñamos con ello, igual que en 2010. ¿Por qué no?».

Esta tarde se juega la semifinal que el mundo del fútbol espera.

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