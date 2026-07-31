Yamal persigue "el premio favorito de Messi": nueva pugna con Dembélé para compensar el Balón de Oro

Tras quedarse a un solo paso de la gloria el año pasado, la joven estrella del Barcelona Lamine Yamal regresa al primer plano de los premios individuales mundiales con su nominación por segundo año consecutivo al premio "Onze d'Or" 2026, que otorga la revista francesa Onze Mondial al mejor jugador del mundo mediante la votación del público.

La nueva nominación trae de vuelta a la memoria la emocionante carrera que vivió el año 2025, cuando Yamal compitió cara a cara con el ganador del Balón de Oro de entonces, Ousmane Dembélé, una batalla que se decidió por un margen mínimo que no superó el 2,5% de los votos, con lo que Yamal ocupó el segundo lugar en ambos premios.

Hoy, tras una temporada excepcional en la que se coronó campeón del mundo, el jugador de 19 años parece más cerca que nunca de romper la maldición del subcampeonato y arrebatar el premio dorado.

La voz del público es el árbitro

A diferencia del Balón de Oro, que deciden los periodistas, el "Onze d'Or" se otorga en función de una encuesta pública abierta a través del sitio web de la revista francesa, lo que concede a Yamal una clara ventaja gracias a su arrolladora popularidad entre los aficionados del Barcelona y del fútbol ofensivo.

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La revista francesa Onze Mondial reveló la lista de los 11 candidatos a ganar el premio Onze d'Or 2026, que incluyó a una selección de estrellas mundiales encabezada por el vigente ganador Ousmane Dembélé y su subcampeón en la edición de 2025, la estrella del Barcelona Lamine Yamal.

La lista incluye también a: la estrella georgiana Khvicha Kvaratskhelia, el brillante francés Michael Olise, el goleador inglés Harry Kane, el capitán portugués del Manchester United Bruno Fernandes, el talento del Paris Saint-Germain João Neves, la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé, el sólido defensa del Arsenal William Saliba, el centrocampista del Paris Vitinha, además de la estrella del centro del campo del Arsenal Declan Rice. El ganador del premio se decide mediante la votación del público en el sitio web de la revista francesa.

Un rico legado azulgrana

El premio se remonta al año 1976, cuando lo ganó el neerlandés Rob Rensenbrink, pero su historia ha estado fuertemente ligada al Barcelona. Lionel Messi se sentó en el trono de los galardonados con cuatro ocasiones, seguido de leyendas que pasaron por el Camp Nou: Diego Maradona, Thierry Henry y Ronaldo Nazário con dos veces cada uno, además de Ronaldinho, Hristo Stoichkov, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé una vez.

La presencia del Barcelona no se limita a la categoría de jugadores. En el premio al mejor entrenador del mismo año, compiten seis nombres, entre ellos Luis Enrique y Unai Emery, ambos con historia en el club catalán, y el Barcelona cuenta también con un palmarés dorado en esta categoría, con tres títulos de Pep Guardiola, dos títulos de Johan Cruyff y un título de Frank Rijkaard.

Un trío del Barcelona en el once ideal

El panorama catalán se completa en la encuesta de Onze Mondial con la nominación de tres jugadores para elegir el once ideal de 2026: Pau Cubarsí, Pedri y Lamine Yamal, para continuar una tradición que iniciaron Messi, Ter Stegen, Jordi Alba, Araújo y Umtiti en ediciones anteriores.