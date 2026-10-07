Un informe periodístico reveló, este miércoles, un suceso llamativo relacionado con la selección de España durante el parón internacional, cuyo protagonista fue la estrella del Barcelona, Lamine Yamal.

La selección española se clasificó para los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la UEFA tras lograr cuatro victorias consecutivas, y Yamal estuvo presente en todos esos encuentros.

Según el diario "AS", el seleccionador Luis de la Fuente faltó a la promesa que se había hecho a sí mismo durante este parón internacional en relación con Yamal.

El entrenador había declarado antes del partido ante Croacia que se había comprometido a garantizar que ningún jugador de la selección española jugara más de 270 minutos durante este parón internacional.

Pero Yamal rompió esa promesa, ya que participó como titular en los cuatro partidos y regresó al Barcelona tras haber jugado 281 minutos, sin incluir el tiempo añadido.

El candidato al Balón de Oro nunca pidió ser sustituido, ni siquiera en los partidos anteriores, pero ayer, ante Croacia, no marcó ningún gol ni dio ninguna asistencia, aunque desgastó a Josko Gvardiol, superándolo especialmente en la primera parte, y, más tarde, el defensa del Manchester City consiguió recuperar su nivel.

El seleccionador español ha declarado en más de una ocasión que su prioridad es "la salud de los jugadores", a pesar de que varios jugadores españoles se vieron obligados a regresar a sus países durante el actual parón internacional por problemas físicos. Se trata de Ferran Torres, Grimaldo, Nico Williams y el jugador del Barcelona Eric García.

Pedri defiende a Yamal

Pedri defendió a su compañero en el Barcelona tras el partido de ayer, quien se mostró claramente frustrado después de fallar algunas ocasiones: "Hizo otro gran partido. Le faltó precisión, ese toque técnico que mostró en los partidos anteriores. Se enfada muchísimo cuando juega bien y falla esas ocasiones que le hemos visto crear. Sí, se fue al banquillo algo molesto".

Y añadió Pedri: "Es un jugador muy ambicioso, siempre busca marcar y siempre quiere aportar al equipo. Aunque no marque ni dé asistencias, aporta mucho porque atrae la atención de muchos jugadores. Es un jugador que cambia el rumbo del partido y nos aporta mucho, y por suerte lo tenemos en la selección nacional y en el Barcelona".

Y así fue durante este parón internacional, como demuestran las cifras pese a la sequía goleadora de ayer. El candidato al Balón de Oro marcó el gol inicial ante Inglaterra, anotó dos goles en la victoria sobre Croacia y volvió a marcar otro gol ante la República Checa en Oviedo, además de dar una asistencia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.