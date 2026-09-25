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Yamal: no me importa la polémica del Madrid y Mourinho sobre los errores arbitrales

Primera División
Barcelona
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L. Yamal
España

Lamine Yamal abre su corazón: me he vuelto más profesional

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, evitó entrar en la última polémica relacionada con el Real Madrid y su entrenador portugués José Mourinho, sobre los errores arbitrales y las disputas con los periodistas.

Yamal dijo, en declaraciones al programa Teledeporte, recogidas por el diario Sport: "La verdad es que no estoy muy metido en eso, y no me importa demasiado".

Y continuó: "Mientras el Barcelona siga ganando, no hay nada de qué hablar; nos centramos únicamente en nuestro estilo de juego y en nuestras victorias".

Sobre los nuevos fichajes del Barça, comentó: "Jordan, que se ha integrado muy bien, Rodri y Karim Adeyemi. Todos ofrecen un nivel estupendo. Hemos llegado en buen estado físico".

Y subrayó: "Cuanto más tiempo pasa el entrenador Hansi Flick con nosotros, mejor nos entendemos entre nosotros, y también los jugadores entre ellos".

Yamal aseguró: "Me he vuelto más profesional, y eso ha sido un poco difícil para mí. Al final, cuando tenía 17 años, había ciertas cosas; en cambio, a los diecinueve te dices a ti mismo: debo ser así".

Y acerca de su madurez y su equilibrio a nivel personal, comentó: "Creo que eso está claro. Cuanto más feliz estoy, mejor rindo".

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