Yamal: mi rendimiento en el Mundial no fue satisfactorio y tuve la suerte de visitar Marruecos

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, expresó su descontento con el nivel que mostró en el Mundial 2026.

Yamal dijo, en unas declaraciones destacadas por el diario español "As": "No salí feliz tras ganar el Mundial, y no tiene nada que ver con la lesión en absoluto. Aunque hice muchas cosas que la gente no vio, no quedé satisfecho conmigo mismo. Sé que cualquier otro jugador con mi rendimiento habría disputado un Mundial magnífico, pero yo podría haber dado más, y tengo muchas ganas de participar en la próxima edición".

Sobre las acusaciones relacionadas con el ego y la soberbia, Yamal comentó: "Creo que el ego combinado con el control es algo excelente, siempre que se mantenga bajo control en todo momento, porque ayuda a todo el equipo. Siempre quiero tener conmigo a jugadores que crean que son los mejores".

En cuanto a su posición en el campo, la estrella del Barcelona señaló: "No sé en qué posición terminaré, pero siempre seré un delantero. Desde luego, no veréis al Lamine de 16 años pegado a la banda, porque cuanto más me acerque progresivamente al área, más peligroso seré".

Sobre liderar al equipo a los 19 años, el jugador español dijo: "Son los compañeros quienes te dan el paso para convertirte en líder, y yo lo noto de verdad porque el equipo siempre busca respuestas en mí en los momentos difíciles, y estoy muy agradecido de que sea así".

Acerca de sus polémicas declaraciones antes del Clásico de la temporada pasada, el joven delantero comentó: "Aquel día llegué pensando que no había estado tan fuera de lugar. Prefería jugar de esa manera antes que disputar un Clásico como el que ocurrió hace cuatro años, que prácticamente fue un simple partido de trámite. Sabías que uno de los dos equipos iba a ganar, pero me di cuenta de que podría haber manejado el asunto de otra forma".

Yamal había ofendido al Real Madrid antes del Clásico de la primera vuelta de la Liga durante la temporada pasada, al decir: "Sí, el Real Madrid roba y luego se queja todo el tiempo".

Sobre su cultura y sus raíces, Yamal declaró: "La cultura de tus raíces te ayuda en todo en tu vida diaria. Cuando fui a Marruecos por primera vez no entendía nada, y solo hablaba español, y vi lo difícil que es adaptarse, y eso te hace avanzar y evolucionar. Me siento muy afortunado".



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