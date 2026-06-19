Yamal: «¿Messi? Cada partido demuestra que es el mejor de la historia, el GOAT»

La estrella española Lamine Yamal, en entrevista con RTVE, afirmó sobre Lionel Messi: «¿El hat-trick de Messi? Cada partido que juega demuestra que es el mejor jugador de la historia».





“Quien aún dude de él es porque busca motivos. Leo es el GOAT”. La revista The Athletic colocó a Yamal en el puesto 3 y a Messi en el 25 de los 50 jugadores que más influirán en el Mundial. “Ya no corre, ya no presiona, solo marcará la diferencia si el ritmo es lento” y situó a Ronaldo en el último lugar, justificando su inclusión por “el legado que deja, pero si juega solo para sí mismo y sus récords, Portugal pierde”.