Cucurella gana el duelo individual en la banda del Camp Nou
Marc Cucurella dio una lección defensiva como lateral izquierdo para ayudar al Real Madrid a imponerse por 2-1 al Barcelona en el Clásico disputado en el Camp Nou. El español fue elegido por delante de Alvaro Carreras para frenar al peligroso extremo del Barcelona Lamine Yamal.
Cucurella limitó la influencia de Yamal durante los 90 minutos y no dejó al adolescente tiempo ni espacio en zonas peligrosas.
Su actuación sentó las bases de la resistente estructura defensiva del Madrid.
Mourinho elogia la serenidad de Cucurella ante la astucia de Yamal
Tras el partido, Jose Mourinho admitió que enfrentarse a Yamal suponía para Cucurella su reto más difícil hasta la fecha. «El chico es muy bueno y resulta difícil porque, además de ser bueno, es listo», señaló Mourinho.
«Intentó de todo para que le sacaran una amarilla a Cucu, pero Cucu aguantó muy bien».
Related Topics
«Fue un gran trabajo de equipo, pero probablemente sea el partido más difícil que ha tenido Cucu y salió vencedor ante un jugador muy bueno», añadió Mourinho.
Las rotaciones mantienen en forma a los laterales del Madrid
Mourinho explicó que las rotaciones de la plantilla fueron clave para que Cucurella llegara fresco a un partido de gran intensidad. «Tenemos dos laterales izquierdos de primer nivel, lo que también me permite gestionar un poco los minutos», señaló Mourinho.
«Alvaro jugó el último partido, el miércoles, y eso ha permitido que Cucu llegara fresco y concentrado, pensando solo en este encuentro».
«Cuando los veo ahí, a diez metros de mí, es cuando realmente entiendo la calidad de los jugadores», concluyó el entrenador.
Cucurella afianza su candidatura a la titularidad
La gran actuación de Cucurella refuerza la profundidad defensiva del Real Madrid mientras compite en varios frentes.
Mourinho seguirá rotando a sus laterales para mantener la intensidad física.
El Real Madrid prepara su desplazamiento a Santander el próximo fin de semana.