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Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Yamal iguala el registro histórico de Mbappé en la Champions League, con Haaland en tercer lugar

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Yamal marcó el cuarto gol en la portería del equipo neerlandés

Lamine Yamal se acercó a igualar a Kylian Mbappé al frente de la lista de los jugadores más goleadores en la Liga de Campeones de Europa antes de cumplir los veinte años, después de marcar un gol para el Barcelona en la victoria por (5-1) ante el Feyenoord, el pasado miércoles, en el estadio Spotify Camp Nou, en la primera jornada de la competición.

Yamal anotó su gol de tiro libre directo, en el minuto 77, para elevar su cuenta a 13 goles en la Liga de Campeones antes de cumplir los veinte, después de tener 12 goles en 34 partidos antes del duelo ante el Feyenoord.

De esta manera, el español continúa persiguiendo el récord de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, que marcó 13 goles en 23 partidos en la Liga de Campeones antes de completar sus veinte años.

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El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, ocupa el tercer puesto de esta lista, con 10 goles conseguidos en solo 8 partidos, siendo así el de mejor promedio goleador entre el trío.

Yamal tiene 19 años, pues nació el 13 de julio de 2007, lo que le concede otra temporada completa por debajo de los veinte años para seguir trabajando en superar el récord de Mbappé.

El español ya posee el récord del jugador más goleador en la Liga de Campeones de Europa antes de cumplir los 18 años, con 5 goles, y antes de cumplir los 19 años, con 11 goles.

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