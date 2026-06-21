Yamal: «He cumplido mi sueño... y vi el último Mundial en el colegio»

Lamine Yamal, estrella de la selección española, cumplió las expectativas.

Fue titular ante Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial y, desde el primer minuto, marcó tras una asistencia de Mikel Oyarzabal.

Apenas comenzó el partido, marcó tras un remate a bocajarro asistido por Mikel Oyarzabal.

En declaraciones a TVE, recogidas por Mundo Deportivo, Yamal afirmó: «La victoria ha sido muy importante, y yo estaba deseando volver a jugar, porque llevaba mucho tiempo alejado de los terrenos de juego; ahora pensaremos en el partido contra Uruguay».

Además, afirmó que el arranque arrollador no fue casual: «Seguíamos un plan y salimos a por ellos desde el principio porque queríamos remontar. Queríamos sentenciar el partido pronto, en la primera parte».

Añadió: «Tengo buena relación con el seleccionador Luis de la Fuente; al final, la decisión de jugar es suya. Me preguntó y le dije que estaba listo. Siempre estoy al 100 % con la selección».

Sobre anotar su primer gol en un Mundial, concluyó: «Es una sensación especial. Siempre soñé con debutar marcando... Es un sueño hecho realidad, pues vi el Mundial de 2022 desde el colegio».