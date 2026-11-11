Yamal genera polémica en España tras la decisión de De la Fuente: ¿está ahora «por encima de la ley»?

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En un movimiento que desató una tormenta de comentarios, el cuerpo técnico de la selección española, dirigido por Luis de la Fuente, decidió permitir que el joven talento Lamine Yamal permanezca en Barcelona para recuperarse de un dolor en su rodilla derecha, en lugar de incorporarse a la concentración de Las Rozas.

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La decisión, que llegó tras la aparición de los síntomas después del encuentro contra el Atlético de Madrid, supone la ausencia de la estrella en el partido ante la República Checa, mañana jueves, para incorporarse más tarde a la selección de cara al duelo contra Inglaterra.

Yamal no acudió al entrenamiento del pasado lunes y, tras las pruebas médicas, se decidió concederle unos pocos días de descanso en su club. Sin embargo, esta medida no pasó inadvertida, sino que se convirtió en el eje de un acalorado debate en el célebre programa radiofónico «El Larguero».

La lista preliminar de la selección española para la actual concentración incluyó los siguientes nombres:

Portería: Unai Simón - David Raya - Joan García - Álvaro Valles.

Defensa: Pedro Porro - Marc Pubill - Aymeric Laporte - Pau Cubarsí - Dean Huijsen - Jacobo Ramón - Marc Cucurella - Alejandro Grimaldo.

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Centro del campo: Martín Zubimendi - Pablo Barrios - Fabián Ruiz - Pedri - Mikel Merino - Álex Baena - Fermín López - Marc Roca.

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Ataque: Nico Williams - Yéremy Pino - Mikel Oyarzabal - Ferran Torres - Roberto Fernández - Lamine Yamal - Ander Barrenetxea.

El diario español «Sport» señaló que el delantero del Barcelona terminó el partido feliz por la victoria, pero sintió dolores en su rodilla derecha y se sometió a pruebas médicas la mañana del lunes en la Ciudad Deportiva «Joan Gamper», que mostraron que no existía una lesión grave. No obstante, los cuerpos médicos del Barcelona y de la selección española acordaron no arriesgarse con su participación ante la República Checa y concederle la oportunidad de recuperarse.

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Sobre esa lista, Jordi Martí, exmediocampista español, considera que el seguimiento minucioso del estado del jugador en el Barcelona desde 2024 justifica la decisión, señalando que el club dispone de historiales médicos completos, fisioterapeutas y médicos que conocen bien los detalles de su situación.

El destacado periodista español Javier Herráez fue más allá, asegurando que la Federación Española optó por la «buena relación» con el Barcelona en lugar de la tensión, y añadió que la ausencia de Yamal «no es una catástrofe».

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Por el contrario, el analista deportivo español Julio Pulido mostró su gran extrañeza, afirmando que nunca antes un jugador convocado había regresado a su club para recuperarse mientras se encontraba en la concentración de la selección, y se preguntó sin rodeos: «¿Para qué sirven los médicos de la selección si no es para este propósito?».

Por su parte, el periodista español Miguel Martín Talavera fue al fondo de la cuestión, advirtiendo del mensaje que transmite la decisión: «El jugador destacado puede hacer lo que quiera», y lo respaldó Antón Meana, que calificó la situación de «anómala» y pidió analizarla con seriedad.

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Entre el empeño de la Federación por mantener una relación armoniosa con el Barcelona y los temores de crear un precedente en el que se anteponga la posición del jugador a la disciplina de la selección, la decisión de De la Fuente sigue siendo objeto de debate. ¿Se trata de una simple medida médica realista o del inicio de un trato especial que rompe la norma de igualdad dentro de «La Roja»? Los próximos días, y en concreto el regreso de Yamal ante Inglaterra, podrían responder a esta pregunta.