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Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Yamal está listo... Los españoles examinan al «válvula de seguridad» saudí

M. Al Owais
L. Yamal
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España vs Arabia Saudí
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EE. UU.

Intercambio de prácticas...

Una estrella de la selección saudí atrajo la atención de los medios españoles durante el entrenamiento de «Los Verdes» en el estadio Q2 de Austin, EE. UU., preparándose para enfrentar a «La Roja» en la segunda jornada del Mundial 2026.

El diario saudí Al-Riyadiah informó que el corresponsal de TVE preguntó por el estado físico del portero saudí Mohammed Al-Owais, luego de que se limitara a hacer ejercicios de recuperación tras el partido contra Uruguay.

El interés se debe a las nueve paradas que hizo ante Uruguay, máximo de un portero en lo que va de torneo.

El corresponsal confirmó que los jóvenes Lamine Yamal y Nico Williams serán titulares y advirtió sobre su gran velocidad y peligro por las bandas.

El encuentro se jugará el domingo por la tarde en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta y lo arbitrará el brasileño Rafael Klaus.

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La ‘Selección Verde’ igualó 1-1 con Uruguay en la primera fecha, mientras que España empató 0-0 con Cabo Verde.

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