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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Yamal, en el trono de los asistentes de la Champions League: y un puesto destacado para Díaz

B. Diaz
L. Yamal
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
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Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
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Real Madrid
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El astro marroquí aparece en la lista

Lamine Yamal, extremo del Barcelona, lidera la lista de los jugadores que más ocasiones claras han generado en la Liga de Campeones esta temporada, con 4 ocasiones tras dos jornadas, según la cuenta de estadísticas "Squawka".

Yamal iguala en registro al camerunés Yvan Dibango, jugador del LASK austriaco, pero se coloca por delante de él en la clasificación porque ha disputado menos minutos.

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El astro marroquí Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, ocupa el tercer puesto con 3 ocasiones, y le igualan Youri Tielemans, jugador del Manchester United, Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain, e Isco, jugador del Real Betis.

Arda Güler, jugador del Real Madrid, ocupa el séptimo puesto con dos ocasiones, y le igualan Kai Havertz, delantero del Arsenal, Désiré Doué, jugador del Paris Saint-Germain, y Tajon Buchanan, jugador del Villarreal.

Yamal había dado dos asistencias en la victoria del Barcelona ante el Galatasaray (4-1), el pasado martes en Turquía, para conducir al conjunto catalán al pleno de puntos en las dos primeras jornadas.

El Barça ocupa el segundo puesto en la tabla de la competición, con 6 puntos, a solo la diferencia de goles marcados del líder y campeón de las dos últimas ediciones, el Paris Saint-Germain, al que se enfrentará en la próxima jornada de la Liga de Campeones.

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