Con tan solo diecinueve años, Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, recuerda su difícil infancia y las crisis económicas que atravesó su familia, en una entrevista con el pódcast "Resonancia de Corazón".

Yamal habló largo y tendido sobre su madre, Sheila Ebana, y su antigua casa, donde dijo: "Le compré a mi madre una casa donde ella quisiera. Le pregunté por la zona en la que deseaba vivir y le dije: donde tú quieras".

Y añadió, según recogió la cadena francesa "Foot Mercato": "Vivía en un piso en el que la cocina y el dormitorio estaban en un mismo lugar".

Este éxito tiene un significado especial para Yamal por los cambios positivos que ha generado en la vida de sus seres queridos, ya que el jugador del Barcelona afirma: "Veo a mi madre feliz y veo a mi hermano disfrutar de la infancia que yo deseaba, y eso es lo que de verdad me hace feliz".

Próximos partidos BAR Primera División 12:30 GET

Explica también que ha podido tranquilizar el corazón de su padre y de su abuela, y dedica unas palabras sinceras a la mujer que estuvo a su lado durante toda su infancia: "Mi madre tiene todo lo que podría desear. Es mi reina, es lo más valioso que tengo. Es todo lo que cualquier niño desearía".

Cabe señalar que la madre de Yamal, pese al extraordinario talento de su hijo, siempre insistió en que terminara sus estudios, e incluso lo amenazó con prohibirle el fútbol si no se esforzaba en ellos.







