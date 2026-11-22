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El Barcelona no solo se llevó una vibrante victoria ante el Villarreal, sino que además se vio en el centro de una tormenta arbitral tras un partido que terminó 3-2. Defensa Central, medio conocido por su línea madridista, lanzó duras críticas y acusó al conjunto catalán de haberse beneficiado de decisiones arbitrales polémicas que le dieron ventaja en su camino hacia los tres puntos.

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El medio madridista cargó contra el árbitro Alejandro Hernández Hernández y contra el VAR, al considerar que el Barcelona se benefició de un penalti inmerecido por una caída de Lamine Yamal dentro del área, antes de verse favorecido por otra decisión polémica en la segunda parte, ya que su primer gol llegó tras un saque de esquina que, a juicio del medio, nunca debió concederse.

Según el relato de Defensa Central, una de las jugadas más polémicas se produjo en el minuto 19, cuando Yamal cayó dentro del área tras una entrada de Tani Oluwaseyi. El jugador del Barcelona reclamó penalti entre las protestas de los futbolistas del Villarreal.

El VAR, a cargo de Guillermo Cuadra Fernández, intervino y llamó al colegiado para que revisara la acción, tras lo cual decretó penalti a favor de los locales.

El medio madridista no dudó en cuestionar la decisión. Consideró que Yamal exageró su reacción para buscar una falta que no merecía, llegó a calificar lo ocurrido como un intento de simulación dentro del área y criticó la intervención del VAR en beneficio del Barcelona.

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Sin embargo, la paradoja es que el joven futbolista no aprovechó el regalo arbitral, ya que falló la pena máxima con un disparo que se marchó junto al poste, pese a haber logrado engañar al portero Peter Gulácsi.

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Las críticas se intensificaron cuando el partido volvió a acaparar el foco en la segunda mitad, después de que Gerard Martín marcara el primer gol del Barcelona en el minuto 56, al aprovechar un rechace en el poste tras un disparo de João Cancelo.

Ahí, Defensa Central lanzó una nueva acusación contra el arbitraje al asegurar que el tanto llegó tras un saque de esquina mal concedido, con lo que puso la decisión bajo sospecha y la consideró un episodio más en la serie de decisiones que favorecieron al conjunto catalán.

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Apenas cuatro minutos después, Fermín López empató para el Barcelona, antes de que los locales dieran la vuelta al marcador gracias a un gol en propia puerta de Pau Navarro en el minuto 66, tras un centro de Eric García.

Pese a los intentos del Villarreal por reaccionar, la expulsión de Navarro en el minuto 92 complicó aún más su tarea, y el encuentro terminó con victoria del Barcelona por 3-2, en medio de la polémica persistente por las decisiones arbitrales que marcaron el partido.

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El Barcelona aprovechó la victoria para recuperar el liderato de LaLiga con 36 puntos, tres más que el Real Madrid, mientras que el Atlético de Madrid se mantuvo tercero con 28 puntos. El Barcelona aprovechó la victoria para recuperar el liderato de LaLiga con 36 puntos, tres más que el Real Madrid, mientras que el Atlético de Madrid se mantuvo tercero con 28 puntos.