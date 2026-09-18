Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, alzó la bandera del desafío frente al eterno rival Real Madrid, al tiempo que reconoció la debilidad del conjunto catalán ante equipos como el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Yamal fue invitado al programa "Universo Valdano", en una extensa entrevista con Jorge Valdano en la que habló de numerosos temas, entre los que destacaron los duelos contra el Real Madrid, el complejo con la Liga de Campeones y el racismo en el fútbol.

"Ojalá nos enfrentemos al Real Madrid en la Champions"

Yamal habló de los partidos de Clásico y recordó a algunos jugadores que disputaron su primer enfrentamiento ante el Real Madrid.

Según recogió el diario "Mundo Deportivo", dijo: "Recuerdo que el primer Clásico de Rashford terminó con nuestra derrota por 2-1 en el Santiago Bernabéu, y lo vi jugar y dije que todavía no sabía lo que era el Clásico. Y en el partido de vuelta entendió el significado del Clásico, cuando marcó de tiro libre y jugó con un ritmo diferente".

Y añadió: "Cuando vienes de La Masía, desde el primer Clásico que disputas sabes lo que se cuece en ese partido y te das cuenta de que es una guerra".

Sobre la posibilidad de enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones, Yamal dijo: "Nunca nos hemos enfrentado al Real Madrid en la Liga de Campeones, y ojalá lo hagamos en esta competición".

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"Nuestro punto débil ante el Bayern y el PSG"

Yamal reveló qué tipo de rivales considera que causan las mayores dificultades al Barcelona en la Liga de Campeones, señalando a los equipos que se apoyan en mayor medida en la fuerza física.

La estrella del Barcelona dijo, sobre la ausencia del título continental desde 2015: "Nuestro punto débil está ante rivales como el Bayern de Múnich o el Paris Saint-Germain, porque tienen más fuerza física y te obligan a correr mucho y a mantener la concentración durante todo el partido".

Y agregó: "En cambio, ante el Arsenal, el partido es más táctico y depende de la posesión del balón".

Y cuando se le preguntó por el máximo favorito para levantar la Liga de Campeones, dijo: "Creo que el Paris Saint-Germain, pero el problema es que ganar tras ganar es algo extremadamente difícil. Eso es lo más difícil en el fútbol".

Y explicó: "Cuando ganas un título, repetir la victoria es lo más difícil. Ese es el miedo que me invade cuando ganamos algo, que es el de relajarnos".

"Las sanciones deben ser más serias"

La estrella del Barcelona abordó la cuestión del racismo en el fútbol, sobre todo porque él mismo ha sufrido varios episodios racistas en algunos estadios, subrayando la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes cometen estos actos.

Dijo: "Hay medidas que se toman, pero algunas decisiones deben ser más serias. Cuando alguien comete un acto racista y todo el mundo lo ve, y hay millones de niños que lo están viendo, se le debe sancionar de la manera adecuada".

Y continuó: "Se toman muchas buenas medidas, pero yo cambiaría la forma de las sanciones. Esto es algo que no se puede tolerar".