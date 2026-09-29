Lamine Yamal continuó con su brillante momento con la selección de España, tras firmar una serie de récords durante el duelo ante Croacia, confirmando así su condición como uno de los talentos más destacados del fútbol europeo.

Yamal marcó dos goles y dio una asistencia para liderar a la selección española en una goleada por 4-1 sobre Croacia, en el partido disputado la noche de este martes en el estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", dentro de la segunda jornada del Grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA.

Yamal logró marcar y asistir en un mismo partido con la selección española por primera vez en su carrera, según las estadísticas de "Stats Foot".

Según la estadística publicada por la cuenta "Mister Chip", Yamal se convirtió en el jugador más joven en la historia de la selección de España en marcar dos o más goles y dar una asistencia decisiva en un partido, con 19 años y 78 días.

Raúl ocupó el segundo lugar, tras lograr la misma hazaña con 21 años y 273 días, la misma edad con la que Izquierdo consiguió esta cifra.

Asimismo, según la estadística de "Stats Foot", Yamal se convirtió en el jugador europeo más joven en alcanzar los 10 goles con la selección absoluta desde el danés Harald Nielsen, que logró esta hazaña el 26 de agosto de 1960, cuando tenía 18 años y 10 meses.

Los números de la estrella del Barcelona no se detuvieron ahí, ya que la misma cadena francesa señaló que participó de forma directa en 18 goles durante sus últimos 8 partidos disputados con su club y su selección, tras marcar 11 goles y ofrecer 7 asistencias decisivas.

En la Liga de Naciones de la UEFA, Yamal encabeza hasta el momento la lista de los jugadores con mayor participación en goles, tras intervenir en 4 goles, según las estadísticas de "WhoScored".



