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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images
Hussein Hamdy
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Yamal arrebata la cifra legendaria antes del duelo entre España e Inglaterra

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Luis de la Fuente, seleccionador de España, presentó a la UEFA la lista definitiva de 23 jugadores de La Roja, de cara al esperado enfrentamiento ante Inglaterra.

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El partido determinará al líder del grupo en la Liga de Naciones de la UEFA, además de la selección que disputará los cuartos de final como segunda clasificada y que, por tanto, jugará el partido de vuelta fuera de casa.

Según el diario español Marca, el seleccionador español se vio obligado a descartar únicamente a 4 jugadores, pese a contar con 28 futbolistas en la concentración de la selección en la ciudad de Las Rozas, de donde Álex Grimaldo se marchó ayer por la noche, afectado por una infección vírica que ha aquejado a varios jugadores de la selección española a lo largo de la semana.

El cuarteto formado por Álvaro Valles, Jacobo Ramón, De Frutos y Roberto Fernández se verá obligado a seguir el partido desde las gradas del estadio Riyadh Air Metropolitano.

Este cuarteto incluye al cuarto portero que fue convocado por los problemas que tuvo Raya para incorporarse a la concentración desde su inicio, y a uno de los jugadores candidatos a debutar como internacional, además del central que juega en el Como y de los delanteros De Frutos y Roberto Fernández, que dispusieron de minutos para participar durante el partido ante Praga.

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Pero lo más destacado fue la elección de los números de las camisetas, ya que con el regreso de Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal, la pregunta giraba en torno a la posibilidad de que el delantero del Barcelona cediera el dorsal número 19, que solía llevar con la selección, a favor del dorsal número 10, que quedó libre por la lesión de Dani Olmo.

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Y la decisión fue, efectivamente, otorgar a Lamine Yamal el dorsal número 10 en el duelo ante Inglaterra, un número icónico en la historia del fútbol, que vistieron leyendas del juego como Pelé, Maradona, Messi, Platini, Modric, Zidane (Francia) y Zico.

Y no es la primera vez que Lamine Yamal elige vestir el dorsal número 10, pues ya lo llevó en octubre de 2024, cuando la selección española sufrió numerosas ausencias, entre ellas la de Dani Olmo.

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En aquel momento, Yamal vistió el número 10 en el duelo ante Dinamarca en la ciudad de Murcia, que terminó con victoria de España por 1-0, con gol de Zubimendi.

Y tres días después, el jugador se ausentó del duelo ante Serbia en Córdoba, que terminó con victoria de España por 3-0, debido a que sufría problemas musculares, por lo que Rodrigo Riquelme se quedó con el dorsal número 10 en su lugar.

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El dorsal número 10 en la historia de la selección española está ligado al nombre de Cesc Fàbregas, que lo lució durante la primera época dorada de la selección entre los años 2008 y 2012.

Y desde la salida de la selección del actual entrenador del Como, tras la llegada de Julen Lopetegui al cargo en septiembre de 2016, un gran número de jugadores se ha ido turnando para llevar este número, antes de que pasara a ser propiedad de Dani Olmo.

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Thiago Alcántara fue el primero en llevar el dorsal número 10 después de Fàbregas, y además lo conservó durante la etapa en la que jugó bajo las órdenes de Luis Enrique.

Los años siguientes vieron a un gran número de jugadores portar este número, entre ellos Marco Asensio durante el Mundial de Catar, Sergio Canales, Carlos Soler, Sergi Roberto, Pedri y Dani Ceballos, que fue el primero en obtenerlo bajo la dirección de De la Fuente.

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También lo llevó Yéremy Pino, que lo consiguió de la misma manera que Riquelme, después de incorporarse a la selección de forma urgente en septiembre de 2023, y Bryan Zaragoza, que fue convocado igualmente para suplir la lesión de uno de los jugadores.

La lista incluyó asimismo a Nico Williams y a Dani Olmo, que posee actualmente el número cuando está presente con la selección, además de Pibelo, Lamine Yamal, Riquelme, Jesús Rodríguez y Víctor Muñoz.

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

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