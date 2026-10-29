El debate sobre el futuro del inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli saudí, ha vuelto a situar en primer plano las posibilidades de su salida, a raíz de las informaciones que circulan sobre el interés del Newcastle United en ficharlo durante el próximo mercado invernal de fichajes, en medio de interrogantes acerca de la capacidad del club inglés para cumplir con las exigencias económicas vinculadas a la operación.

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que aumentan las especulaciones sobre los movimientos del Newcastle en el mercado de fichajes, después de que el entrenador del equipo hablara de las limitaciones económicas que determinarán la naturaleza de las operaciones previstas en enero de 2027, subrayando que los deseos del cuerpo técnico por sí solos no bastan para cerrar ninguna nueva incorporación.

El técnico aclaró, en declaraciones previas al partido ante el Everton, que los fichajes invernales estarán sujetos a las normas financieras, señalando que el asunto no es una "lista de deseos" del entrenador, y que los movimientos previstos se realizan en coordinación con el equipo de captación, en unas declaraciones que pusieron de relieve la dificultad de cerrar grandes operaciones sin tener en cuenta el presupuesto del club y sus compromisos económicos.

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Según los informes que circulan, el Newcastle no ha abierto hasta ahora el expediente del fichaje de Toney, pese a que el nombre del delantero inglés se ha vinculado al club durante el último periodo. Estos datos indican que hablar de su traspaso sigue en el terreno de las especulaciones, sin que exista confirmación oficial sobre el inicio de negociaciones para incorporarlo.

Las exigencias económicas destacan como uno de los principales obstáculos potenciales para la operación, ya que los informes señalan que el salario de Toney en el Al-Ahli se acerca a las 500.000 libras esterlinas semanales, mientras que el tope salarial que se maneja en el Newcastle ronda las 150.000 libras esterlinas semanales, una diferencia considerable que podría complicar cualquier intento de completar el traspaso.

Por el contrario, hasta ahora no existen indicios oficiales que confirmen que Toney esté cerca de abandonar el Al-Ahli o de fichar por el Newcastle, mientras que su futuro sigue ligado a los movimientos efectivos que pueda deparar el próximo periodo. Hasta que no aparezca información fiable sobre las negociaciones, las noticias sobre su salida seguirán siendo meras posibilidades que no se han convertido en una operación confirmada.