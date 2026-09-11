Según informa Bild, al entrenador argentino del club sajón "el agua ya le llega al cuello". Según esta información, los dos partidos antes del parón por selecciones, contra el Hamburger SV y el Bayer 04 Leverkusen, ya podrían ser finales para Demichelis.

El motivo de la nueva agitación en torno al exdefensa del Bayern de Múnich es la dura derrota por 1-4 que sufrió el Leipzig este jueves por la noche en el estreno de la nueva temporada de la Champions League ante el Como 1907.

RB se mostró durante amplios tramos completamente falto de ideas e inofensivo en ataque, y también dejó bastante que desear en cuanto a disposición para correr y comportamiento en los duelos. "Esto es una mierda. Ahora mismo se siente realmente de mierda. Hoy nos han dado una buena paliza. No fue una buena actuación por nuestra parte y tenemos que cambiar algo cuanto antes", protestó, por ejemplo, el capitán David Raum.

Aun así, ya habría existido "preocupación" dentro del club durante la preparación de la temporada sobre si Demichelis tenía los planteamientos adecuados para el juego del Leipzig. Según esta versión, internamente se hablaba de que el técnico de 45 años había mostrado muy pocas ideas en el juego con balón a lo largo de su carrera como entrenador hasta ahora.

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¿Cómo empezó el Leipzig la nueva temporada bajo Martin Demichelis?

Demichelis había asumido el cargo de entrenador del club sajón el pasado verano como sucesor del destituido Ole Werner. Anteriormente, el exdefensa del Bayern había trabajado en el descendido español RCD Mallorca.

Para fichar al argentino, el Leipzig incluso habría hecho uso de una cláusula de rescisión en el contrato de Demichelis. Su contrato con RB se extiende hasta 2028.

En el arranque de la Bundesliga, el Leipzig celebró una victoria por 3-0 contra el Borussia Mönchengladbach. Tampoco dio opción a la sorpresa en la DFB-Pokal: el Eintracht Trier, de la Regionalliga, fue derrotado con un contundente 6-0. El pasado fin de semana llegó entonces la primera derrota de la temporada con el 1-3 ante el Werder Bremen.