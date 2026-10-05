En el podcast "Charla", le preguntaron a Fred por el compañero "más loco" de su carrera y no tuvo que pensarlo demasiado. Su elección fue Jhon Duran. Del delantero, con el que el brasileño compartió etapa en el Fenerbahce Estambul, dijo que "todo le daba igual".

Fred respaldó su juicio con todo tipo de anécdotas sobre el colombiano. En una ocasión, le habría propuesto hacer una sesión extra en el campo de entrenamiento del gran club turco. "Vamos a entrenar, vamos a correr un poco allí", le habría dicho a Duran. Sin embargo, la respuesta de este fue desalentadora. "Me respondió: 'Tío, ya soy rico, no necesito correr'. Luego se fue al departamento médico y se quedó vagueando allí."

Una actitud más que cuestionable para un profesional que aún tiene por delante los grandes años de su carrera futbolística. Sin embargo, la trayectoria de Duran deja muchas dudas. Y eso que su carrera en Europa comenzó de forma prometedora. Después de que a principios de 2023 pasara del Chicago Fire al Aston Villa de la Premier League por unos 30 millones de euros, no tardó en hacerse un nombre por su olfato goleador. También lo sufrió el Bayern de Múnich, cuando los Villans infligieron en octubre de 2024 a Vincent Kompany la primera derrota oficial como entrenador del Bayern.

¿A dónde se marchó Jhon Duran desde el Aston Villa?

El gol decisivo lo marcó Duran en la recta final, sorprendiendo a Manuel Neuer con una vaselina inteligente. Después, le habría encantado cambiar de bando. "El Bayern es el club de mis sueños" y "uno de los clubes en los que me gustaría jugar", declaró entonces Duran. El excapitán Emiliano Martinez se deshizo en elogios: "Puede ser uno de los mejores delanteros del mundo". Pero, como es sabido, hasta hoy no ha acabado en Múnich. En su lugar, siguió una auténtica odisea. Aunque no con el objetivo de encontrar el mejor paquete global entre entorno y éxito. Sino, al parecer, con el de hacer que la mayor cantidad de dinero posible acabara en su propia cuenta.

Tras dos años y 20 goles en las islas, Duran puso rumbo en el verano de 2025 al Al-Nassr por unos contundentes 77 millones de euros, aunque incluso se decía que tanto el Real Madrid como el PSG habían mostrado interés, y se convirtió entonces en el segundo traspaso más caro de la historia de Arabia Saudí. El club de Cristiano Ronaldo le tentó con un lucrativo contrato hasta 2030 y un salario anual estimado de 20 millones de euros. Apenas medio año después, se marchó cedido al Fenerbahce Estambul.

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Por eso Jhon Duran rompió su cesión en el Fenerbahce Estambul

Recién llegado, ya se ganó el descontento de Jose Mourinho por perderse el inicio de los entrenamientos. "Eso es una falta de respeto. Hay reglas claras y quien no las cumpla debe atenerse a las consecuencias", se citó al portugués. Como también se enemistó rápidamente con su sucesor, Domenico Tedesco, Duran rompió la cesión a principios de febrero. Sin embargo, su elevado salario impidió que siguiera al alcance del fútbol de élite europeo, por lo que se dejó ceder hasta el verano al Zenit San Petersburgo.

Duran tenía prohibido disputar partidos internacionales debido a la guerra de agresión rusa contra Ucrania. La suposición de que su mayor motivación era el dinero se reforzó aún más. También Fred incidió en esa idea. "Cuando se fue al Zenit, le dije: 'Oh, ahora vas a ganar todavía más dinero'. Me respondió: 'Tío, cuanto más, mejor; cuanto más, mejor'". Según Fred, Duran siempre remarcaba en sus conversaciones con el excentrocampista del Manchester United: "Ya he salvado mi vida, la de mi familia y la de tres generaciones".

Después de nueve partidos, con un gol y una asistencia para el Zenit, tampoco regresó al desierto al término de la temporada. Ahora Duran juega cedido en el Benfica de Lisboa. De vuelta en el fútbol de élite, aunque principalmente como suplente, Duran suma hasta ahora doce partidos y al menos dos goles.



