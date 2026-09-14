Aumentan las probabilidades de que el árbitro Matt Donohue sea apartado de la dirección de la tecnología del videoarbitraje en cualquier partido en el que participe el Manchester United durante el próximo periodo.

Según el diario británico "The Sun", el árbitro Matt Donohue, encargado del videoarbitraje que se equivocó al recomendar la validación del gol de la victoria del City marcado por el delantero Erling Haaland en el derbi de Manchester, disputado ayer domingo, está siendo investigado.

Las fuentes revelaron que no se espera que el Manchester United reclame ninguna medida adicional tras el error del árbitro Donohue, ya que una fuente responsable declaró que el comunicado del organismo de árbitros profesionales PGMOL se explica por sí mismo por completo.

El club era consciente de que la interpretación del centro de partidos de la Premier League para anular la decisión de fuera de juego contra Haaland era errónea desde el punto de vista factual, antes de que el organismo reconociera la existencia de un "error de apreciación".

Los responsables del Manchester United esperaban que el árbitro principal, Michael Oliver, fuera llamado a la pantalla de revisión junto al campo, con el fin de revisar la decisión de "fuera de juego apreciativo" y, después, mantener la decisión original.

Cabe recordar que el árbitro Donohue nació en la ciudad de Southend, pero se trasladó a vivir a la zona del Gran Mánchester hace más de diez años.

El árbitro trabajó en la escuela y guardería de primaria Grisewell, en la zona de Denton, durante 8 años como maestro, antes de pasar a ejercer como árbitro profesional y a tiempo completo en 2019.

Los registros revelaron que Donohue, de 38 años, alegó que fue objeto de insultos por parte del defensa del Manchester United Harry Maguire tras ser expulsado en el partido ante el Bournemouth en el mes de marzo.

El informe oficial mostró que Donohue presentó un informe sobre un incidente excepcional, en el que escribió que, tras finalizar la revisión de la tecnología del videoarbitraje, Harry Maguire se le acercó mientras abandonaba el terreno de juego y le gritó: "Eres un hazmerreír, todos vosotros sois unos malditos hazmerreír".



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