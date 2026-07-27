Roma - Andrea Pirlo, leyenda del centro del campo italiano, rompió su silencio ante la polémica en torno a su candidatura para dirigir a la selección italiana, asegurando que "supo anoche que ya no era candidato a asumir el cargo", tras la crisis desatada por su colaboración profesional con la casa de apuestas rusa "Fonbet", que provocó una situación embarazosa que obligó a la Federación Italiana a reconsiderar su candidatura.

En un comunicado publicado a través de su cuenta oficial en la plataforma "Instagram", Pirlo expresó su profundo malestar por la conversión de un asunto técnico en un terreno de debate público y acusaciones, subrayando que su cumplimiento de las leyes y los contratos profesionales no refleja necesariamente posturas políticas o ideológicas.

La candidatura de Pirlo para dirigir a la "Azzurra" había desatado una tormenta de críticas en los círculos italianos, a causa de su labor como embajador global de una casa de apuestas rusa, algo que algunos consideraron incompatible con los valores nacionales, mientras que la intensidad del rechazo llegó al punto de amenazar con emprender acciones legales para impedir su nombramiento.

El campeón del Mundial 2006 declaró: "En los últimos días, he seguido con enorme amargura la polémica en torno a mi nombre y la posibilidad de asumir el cargo de director técnico de la selección italiana. Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todos los implicados, preferí guardar silencio hasta ahora, pero ahora siento el deber de aclarar algunos aspectos fundamentales".

Pirlo, que dirigió a la Juventus como entrenador en la temporada 2020-2021, añadió: "A lo largo de toda mi carrera, ya fuera como jugador o como entrenador, siempre he respetado las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado legalmente. Atribuir connotaciones políticas a esta colaboración profesional significa adjudicarme creencias que nunca he expresado y que no son en absoluto mis creencias".

El jugador de 48 años dirigió su agradecimiento a Paolo Maldini y Leonardo, responsables del asunto técnico en la Federación Italiana, diciendo: "Quisiera dar las gracias a Maldini y Leonardo por el aprecio y la confianza que me han brindado. Soy plenamente consciente de su experiencia, su competencia y su eterno amor por el fútbol italiano".

Al concluir su comunicado, Pirlo lamentó la conversión de una decisión deportiva en una batalla de opinión pública, subrayando que su pertenencia a su país no está sujeta a negociación ni a cuestionamiento, y afirmó: "Lamento que una decisión deportiva haya sido arrastrada rápidamente a un debate público que ha terminado por atribuir significados e intenciones que no me pertenecen. Mi amor por Italia no depende de una postura pasajera; es parte inseparable de mi historia y mi identidad, y así seguirá siendo siempre".

Cabe señalar que la Federación Italiana de Fútbol aún no ha emitido una decisión oficial sobre el asunto técnico de la selección nacional, en medio de la persistente polémica en torno a las opciones planteadas para suceder al anterior entrenador.