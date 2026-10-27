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Steven Gerrard ha criticado duramente a seis jugadores del Manchester United y ha afirmado que ya no tienen el nivel suficiente para representar a este histórico club. La leyenda del Liverpool se pronunció tras la humillante derrota del Manchester United por 0-3 en casa ante el Bournemouth, que ha dejado al entrenador Michael Carrick luchando por conservar su puesto.

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La plantilla del United recibe duras críticas

Gerrard ha arremetido con dureza contra la actual plantilla del United y ha señalado expresamente a seis jugadores que no alcanzan el nivel exigido. Sus declaraciones llegan tras una desastrosa derrota por 3-0 en casa ante el Bournemouth que ha sumido al club en una crisis. La reciente derrota frente al Bournemouth deja al United en una preocupante 16.ª posición en la clasificación. Ahora está a solo un punto de la zona de descenso, lo que somete a toda la plantilla a una enorme presión.

Carrick se enfrenta ahora a un intenso escrutinio sobre su continuidad en el cargo. Sin embargo, Gerrard cree que la mala calidad de los jugadores a disposición de Carrick es, en gran medida, la causa de sus pésimos resultados en la competición nacional.

Gerrard señala a los defensas que atraviesan dificultades

En declaraciones a Overlap Daily, Gerrard destacó a Bruno Fernandes como el único talento sobresaliente de la plantilla y afirmó que es «un placer verle jugar». Sin embargo, el excapitán del Liverpool fue implacable al valorar las opciones defensivas del club.

«Si repasas la plantilla y miras a los cuatro de atrás, Harry Maguire ha tenido una carrera muy buena. Luke Shaw, jugué con Luke, era de primer nivel en su día», explicó Gerrard. «Ya no son jugadores para el Manchester United. Deberían haber salido antes.

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»El año pasado, a Lisandro Martinez solo le interesaba el Mundial. Ha vuelto, ha visto que no se ha fichado a los jugadores, los cuatro o cinco que él quiere… en su mundo. Sale a hablar pensando en sí mismo y luego se lesiona, se marcha al descanso por un golpe [contra el Leeds] y está en condiciones de jugar el siguiente partido. Eso me huele mal».

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La reconstrucción del centro del campo no da resultados

El United invirtió mucho durante el verano para reconstruir su centro del campo: fichó a Andrey Santos del Chelsea por 50 millones de libras y a Carlos Baleba del Brighton por 70 millones de libras. Estos fichajes debían ser los pilares del nuevo sistema de Carrick. Gerrard, sin embargo, insiste en que ninguno de los dos refuerzos de renombre alcanza el nivel exigido.

«Miras el centro del campo: ficharon a un jugador del Chelsea por 50 millones de libras, [Andrey] Santos, que no es un jugador para el Manchester United. Entonces la cuestión pasa a los responsables de fichajes de más arriba», señaló Gerrard.

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«¿Por qué fichas a jugadores que no son lo bastante buenos para jugar en el Manchester United? Estos [son] los únicos jugadores que puedes atraer ahora, pero él no es un jugador para el Manchester United. Baleba, 70 millones de libras. Tiene potencial. No está preparado para ayudar al Manchester United a competir en lo más alto de la liga ahora mismo.

»Miras a las bandas. Cuando yo jugaba contra el United, tenían a [Ryan] Giggs y [David] Beckham, jugadores de talla mundial. Miro a las bandas: el joven Amad [Diallo]. Es irregular. Cuando juega bien, juega bien. Pero esta temporada no ha demostrado nada».

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La incertidumbre rodea a Carrick y al United

Está previsto que Carrick dirija el entrenamiento del martes pese al creciente malestar. Sin embargo, su futuro a largo plazo en Old Trafford sigue siendo muy incierto tras una pésima racha de resultados.

Según se informa, la directiva del club tiene en el punto de mira a varios candidatos de renombre como posibles sustitutos. Eddie Howe, Antonio Conte y Julian Nagelsmann han sido relacionados con el puesto de entrenador si se produce un cambio.