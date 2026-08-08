El entrenador Sebastian Hoeneß, del VfB Stuttgart, vuelve a reclamar con vehemencia refuerzos. Ya el año pasado había expresado duras críticas a los responsables de la planificación de la plantilla. «El objetivo de un entrenador siempre debe ser mantener a los mejores jugadores. Billy pertenece sin duda a nuestros mejores jugadores», dijo Hoeneß al margen de la concentración en Grassau, en una ronda con los medios, sobre el supuesto interés en Bilal El Khannouss.

Poco después, el técnico fue más general y explicó: «Estamos jugando una temporada de Champions League. Se trata de que también arranquemos con fuerza en esta competición. Por eso deseo que, en lugar de perder solidez, la reforcemos.»

Hoeneß también tiene ya una idea de cómo debería ser exactamente eso. «Lo ideal sería potencial que no tenga que desarrollarse primero, sino que ya haya sido liberado. Espero que todavía nos movamos. Ya no queda mucho tiempo y una gran parte de la preparación ya ha pasado. Por eso el deseo es grande de que logremos arrancar con una plantilla fuerte», afirmó.

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Sebastian Hoeneß ya no estaba satisfecho en 2025

La dirección deportiva, encabezada por el director deportivo Fabian Wohlgemuth y el presidente Alexander Wehrle, ha llevado hasta ahora al Neckar a Leo Sauer, Tim van der Leij, el portero Marius Funk y el centrocampista Grischa Prömel. Aun así, en ataque existe una evidente necesidad de refuerzo.

Para la posición central en la delantera, el Stuttgart sigue intentando fichar a Dzenan Pejcinovic. Sin embargo, las negociaciones con su club, el VfL Wolfsburg, sobre la cantidad del traspaso avanzan con lentitud.

Que Hoeneß aumente la presión sobre los responsables recuerda mucho a lo sucedido el año pasado. Ya el curso anterior, el entrenador había expresado un considerable malestar por la composición de la plantilla cuando Nick Woltemade dejó el club por un traspaso récord de hasta 90 millones de euros rumbo al club de la Premier League Newcastle United.

El VfB Stuttgart fichó a dos nuevos por Nick Woltemade

Antes del entonces partido en casa contra el Borussia Mönchengladbach, Hoeneß dio rienda suelta a su descontento: «El hecho es que para nosotros es una pérdida dolorosa. El verano pasado nos propusimos algunas cosas que queríamos llevar a cabo. Y tengo que decir con toda claridad que, incluso antes de que Nick fuera traspasado, todavía no habíamos logrado del todo llevar a cabo esas cosas. La plantilla no está como se había previsto.»

Ni siquiera los ingresos récord calmaron entonces al entrenador: «Naturalmente existe una situación financiera. Pero la responsabilidad deportiva recae en el entrenador.»

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La posterior búsqueda de un sustituto fue turbulenta. Un acuerdo preferente con el KRC Genk por el delantero Hyeon-Gyu Oh fracasó en el último momento. Tras conversaciones de varias horas, el reconocimiento médico dejó dudas persistentes en el VfB y, además, las pretensiones económicas por el traspaso estaban muy alejadas.

Poco antes del cierre del mercado de fichajes en el verano de 2025, los suabos reaccionaron finalmente con la cesión de Bilal El Khannouss desde el Leicester City, después de que el día anterior ya hubiera sido incorporado el extremo Badredine Bouanani procedente del OGC Niza por alrededor de 15 millones de euros.