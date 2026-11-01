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El centrocampista del Arsenal Bruno Guimaraes ha admitido que su característica técnica para lanzar penaltis ya no le sirve tras una serie de fallos sonados. El internacional brasileño recibió numerosas críticas después de que su fallo desde el punto de penalti propiciara la sorprendente eliminación de su equipo en la Carabao Cup a manos del Fleetwood Town, de la League Two.

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Hora de cambiar para el internacional brasileño

La atención sobre Guimaraes se ha intensificado en las últimas semanas, ya que los porteros rivales parecen haber descifrado su método, hasta ahora fiable, para marcar desde los once metros. El exjugador del Newcastle se ha labrado una reputación gracias a una peculiar carrera con una pausa, concebida para esperar a que el portero se decante por un lado antes de colocar el balón en la esquina contraria.

El fallo más perjudicial llegó durante el reciente enfrentamiento del Arsenal contra el Fleetwood Town en la Carabao Cup. En un resultado que sacudió la competición, el equipo de la League Two eliminó al Arsenal en la tanda de penaltis, en la que Guimaraes falló un lanzamiento decisivo. El error puso de relieve una tendencia preocupante que comenzó durante el Mundial, cuando la confianza del brasileño desde el punto de penalti empezó a flaquear bajo la intensa presión del escenario internacional.

Al hablar del empeoramiento de sus lanzamientos de penalti, Guimaraes se mostró notablemente sincero sobre la necesidad de empezar de nuevo. «Mira, creo que he estado tirando los penaltis de una determinada manera. Lo intenté durante el Mundial y también lo he intentado aquí. Ahora tengo claro que ya no funciona», confesó en una entrevista con ESPN Brasil.

Asumir la responsabilidad ante las críticas

Pese a la frustración de la afición del Arsenal tras la eliminación copera, Guimaraes insiste en que este contratiempo táctico no definirá su carrera en el norte de Londres. Sus recientes dificultades desde el punto de penalti, con tres fallos en sus últimos cuatro lanzamientos entre su club y la selección, han puesto de manifiesto una tendencia preocupante, pero ha recalcado que reconocer un defecto es el primer paso para corregirlo.

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«Tengo la humildad suficiente para reconocer que necesito mejorar y que debo cambiar mi forma de tirarlos. Pero una cosa es segura: esto no cambia quién soy como jugador ni como persona. Como he dicho, tengo la humildad suficiente para admitir que mis últimos penaltis no han sido buenos. Mi registro antes del Mundial era muy bueno, pero últimamente no he sido capaz de rendir al mismo nivel. Es algo en lo que tengo que trabajar; debo entrenar de otra manera», explicó el centrocampista, decidido a dejar atrás el desastre ante el Fleetwood Town.

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El camino para recuperar la confianza desde el punto de penalti

El brasileño no se limita a esperar a que cambie su suerte: ya ha puesto en marcha un exigente plan de entrenamiento para recuperar la confianza. Guimaraes reveló que ahora dedica un tiempo específico al final de cada sesión de entrenamiento del Arsenal a perfeccionar una nueva técnica. Este trabajo llega en un momento crucial, ya que el Arsenal se prepara para enfrentarse al Liverpool el domingo, consciente de que una victoria le permitiría distanciarse en lo más alto de la Premier League tras la derrota del Manchester City ante el Brighton el sábado.

«La vida no se detiene y los desafíos siguen llegando. Tenemos otro partido este domingo y, si dejo que esto me afecte, solo iré a peor. ¿O debo darle la vuelta a la situación? Tengo que madurar a partir de mis errores y aprender de ellos. Ya he decidido que no debo seguir tirándolos como lo hacía. Creo que lo más importante es no tener miedo de lo que pueda pasar, sino trabajar en los entrenamientos para estar preparado cuando llegue el momento», añadió.

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Aprender de los más grandes del mundo

Guimaraes también señaló que ni siquiera las figuras más legendarias de este deporte son inmunes a la presión del punto de penalti. Al citar ejemplos del reciente Mundial, el centrocampista del Arsenal, que llegó procedente del Newcastle en verano y ha marcado dos goles en 12 partidos en todas las competiciones esta temporada, puso sus propias dificultades en perspectiva.

«Ahora tiro al menos tres o cuatro penaltis todos los días. Quiero estar preparado por si vuelve a suceder. No puedo fallar a mis compañeros ni a nuestra gente. Sabemos que puede pasar: lo vimos en el Mundial, cuando Messi falló un penalti, Mbappé falló otro y muchos más también fallaron. Evidentemente, es una situación que preferiríamos evitar, pero tengo la humildad suficiente para reconocer cuando algo no va bien. Lo que tengo que hacer es trabajar aún más para que, cuando llegue la próxima oportunidad, pueda asumir la responsabilidad y no desaprovecharla», concluyó.