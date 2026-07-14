Ya nada puede detener al Ajax: el Barcelona da el visto bueno a Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen y el FC Barcelona han resuelto los problemas de pago que bloqueaban su cesión al Ajax. El experto en fichajes Matteo Moretto confirma que el alemán viajará a Ámsterdam.

«Marc-André ter Stegen al Ajax; incluso los últimos detalles burocráticos ya se han resuelto. Ahora, con el visto bueno del Barcelona, el portero puede viajar a los Países Bajos», escribe Moretto.

Medios como «Marca» y «Sport» ya habían asegurado que el Ajax no debía preocuparse, aunque la paciencia del director técnico Jordi Cruyff se puso a prueba.

Se informa que el Ajax solo pagará el 10 % del salario que el Barcelona le abona al portero. El veterano de 34 años percibe 20 millones de euros por temporada en Cataluña.

Será el portero titular bajo las órdenes de Míchel Sánchez, con quien ya trabajó en el Girona la temporada pasada.

Con el Barcelona disputó 423 partidos y durante años fue el portero titular, pero un bajón de rendimiento y las lesiones le costaron la titularidad.

En enero fue cedido al Girona, pero una grave lesión en el tendón de la corva le limitó a solo dos partidos, sin poder ayudar al equipo a evitar el descenso.