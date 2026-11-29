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El entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, ha elogiado la calidad de James Maddison después de que el centrocampista liderara una contundente victoria ante el Sunderland en el Stadium of Light. Pese a una primera parte que frustró al técnico italiano, su equipo acabó encontrando el gol y logró un resultado que prolonga su notable ascenso en la clasificación de la Premier League.

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El cambio táctico en el Stadium of Light

Aunque el marcador reflejó una tarde cómoda para los visitantes, De Zerbi no quedó satisfecho con la forma en que su equipo afrontó la primera parte ante un Sunderland con diez jugadores. Los locales se quedaron con diez en el minuto 12, cuando Thomas Meunier vio la roja directa por una dura entrada sobre Omar Marmoush. Pese a la superioridad numérica, De Zerbi consideró que a su equipo le faltaron la urgencia y el orden táctico necesarios para aprovechar de inmediato los espacios en la defensa del Sunderland.

Al analizar el partido, el exentrenador del Brighton fue claro sobre su descontento con los primeros minutos. De Zerbi declaró: «No me gustó la primera parte. No movimos el balón a la velocidad adecuada. Generamos confusión en el campo porque los extremos se metían demasiado por dentro. No pudimos hacer desdoblamientos como en el primer gol que marcamos».

Añadió: «En la segunda parte estuvimos mucho, mucho mejor. No concedimos ningún contraataque ni sufrimos. No creamos demasiadas ocasiones, pero sí dos, tres o cuatro oportunidades claras de gol».

La magia de Maddison y la incógnita del gol de córner

El jugador más destacado de la tarde fue, sin duda, Maddison, que marcó dos goles para asegurar los tres puntos del Tottenham. Su segundo tanto fue el más comentado: golpeó directamente desde el córner y el balón tomó efecto hasta entrar junto al palo más alejado. Aunque algunos se preguntaron si quiso tirar a portería o si se trató de un centro afortunado, De Zerbi se mostró convencido de que el internacional inglés tuvo el atrevimiento de buscar el gol.

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De Zerbi confirmó ante los periodistas que, a su juicio, el disparo fue intencionado: «Sí, creo que sí. No es la primera vez que lo intenta. Creo que Maddison tiene esa calidad. No es la primera vez que prueba esa solución. Hay algo de suerte y un error del portero, pero la calidad y la toma de decisiones de James también tuvieron la misma importancia». Esa confianza ayudó a Maddison a obtener una nota de 8,6 en el partido y consolidó su condición de motor creativo de este Tottenham en evolución bajo el nuevo cuerpo técnico.

La gestión física y el ascenso del Tottenham

La victoria confirma la notable recuperación del club del norte de Londres, que ya ha ganado cinco de sus últimos seis partidos en todas las competiciones. De Zerbi atribuyó esta racha al esfuerzo conjunto de la directiva y la plantilla: «Estamos trabajando bien, desde el club hasta el propietario. Hicieron muy buen trabajo en el último mercado de fichajes, y también los jugadores, porque están trabajando muy duro. Cada uno de nosotros está dando lo mejor de sí mismo y los resultados están a la vista».

Sin embargo, el italiano sigue siendo prudente con la carga física de Maddison debido a sus anteriores problemas de lesiones. Señaló: «Cuando está en forma y disponible para jugar, juega. No gestionamos sus minutos igual que los de los demás jugadores porque no jugó la temporada pasada. Pero, si sigue así, puede jugar todos los partidos. Creo que puede mejorar su condición física y su fuerza, y entonces no tendrá ningún problema».