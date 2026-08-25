¿Ya llegó a Riad? Un giro decisivo en las negociaciones entre el Al-Hilal y el Arsenal por Martinelli

El Al-Hilal saudí se ha acercado a la incorporación del brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal, durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El sitio web "Foot Mercato" señaló: "Según nuestra información, el club saudí ha alcanzado un acuerdo con el Arsenal para el traspaso de Gabriel Martinelli".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"



Y añadió: "De este modo, el brasileño reforzará la línea de ataque del Al-Hilal, que ya cuenta con Crysencio Summerville, procedente del West Ham, además de la posible incorporación del delantero del Aston Villa, Ollie Watkins".

Por su parte, Fabrizio Romano, experto en fichajes, dijo a través de su cuenta en "X": "El Al-Hilal continúa las conversaciones avanzadas por Gabriel Martinelli con la esperanza de cerrar la operación pronto; sin embargo, no viajará a Riad hoy".

Y concluyó: "Informaciones sobre un viaje de Martinelli a Arabia Saudí fueron calificadas de falsas por fuentes del club, pero las negociaciones continúan con el entorno del jugador. El Al-Hilal está confiado".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

