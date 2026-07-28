Cuando Jürgen Klopp nombre en septiembre su primera convocatoria como seleccionador de Alemania, habrá una primera respuesta para muchas preguntas apasionantes: ¿Cómo cambiará el perfil de la selección alemana en comparación con los algo más de dos años y medio bajo Julian Nagelsmann, que dimitió tras el fiasco del Mundial? ¿Qué jugadores dejarán de ser convocados por el momento? ¿Qué futbolistas incorporará Klopp y quizá les confiará un papel importante en la reconstrucción del buque insignia del fútbol alemán?









A Rocco Reitz le encantaría encontrar su nombre en la respuesta a esta última pregunta. «Creo que el objetivo de todos es llegar algún día a ser internacional. Eso también está en mi lista», dijo Reitz recientemente durante su presentación oficial en su nuevo club, el RB Leipzig. Si además se tiene en cuenta que el traspaso del centrocampista del Borussia Mönchengladbach al conjunto sajón ya se había cerrado en marzo, enseguida queda claro: Klopp no puede tener una mala opinión de Reitz.

Porque, al fin y al cabo, cuando Reitz se marchó a Leipzig aún no se podía imaginar que Klopp sería seleccionador nacional algo más de cuatro meses después. Entonces, el técnico de 59 años seguía siendo Head of Global Soccer de Red Bull y, en esa función, fue precisamente una pieza clave para llevar a Reitz al RB. El intenso estilo de juego del futbolista de 24 años, su capacidad de esprint y su apasionada disposición a darlo todo por el equipo impresionan mucho a Klopp, según se comenta. Como Reitz encaja tan bien con el inagotable estilo de juego del Leipzig gracias a su fútbol a toda velocidad, el nuevo seleccionador de la DFB lo llevó a Leipzig, y por esas mismas razones ahora podría tenerlo en el radar para el centro del campo de la selección.

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Está claro que Klopp debe y puede liderar una reconstrucción en el equipo de la DFB. También parece importante para el nuevo hombre fuerte del fútbol alemán comunicarlo así desde el principio, asumir explícitamente los contratiempos y quizá entender uno u otro gran torneo como parte de una fase de transición, sin grandilocuentes promesas de títulos. «Hay talento. Pero hay que crear unas expectativas con las que los jugadores puedan convivir», subrayó Klopp sobre el futuro del equipo de la DFB en torno a la final del Mundial como experto en MagentaTV. Ha tomado nota de 57 jugadores de campo, dijo Klopp en su rueda de prensa de presentación. No dio nombres.

¿Apostará Jürgen Klopp por Rocco Reitz en la reconstrucción del equipo de la DFB?

Llevado al caso de Reitz, eso significa lo siguiente: si Klopp evidentemente piensa muy bien de él, porque lo llevó a Leipzig por un traspaso de 20 millones de euros, y lo considera adecuado para el estilo enormemente intenso de juego de sus equipos, podría ser uno de los futbolistas llamados a convertirse en una pieza del rompecabezas de la reconstrucción. Requisito fundamental para ello: que Reitz se haga un hueco en Leipzig y gestione bien las circunstancias en parte complicadas de su traspaso.

En Mönchengladbach, en el club de su corazón, para el que ya se calzó las botas con solo siete años, es sabido que ha caído muy en desgracia por haberse ido precisamente al RB. «Quien quiera esto nunca podrá ser nuestro capitán», se podía leer en un cartel en el fondo de aficionados de los Potros durante el partido a domicilio del Gladbach en Leipzig en abril, algunas semanas después de que se conociera el traspaso de Reitz. Más allá de todo el romanticismo futbolístico al que un cambio así le resulta indigesto, hay que destacar de forma positiva que para dar un paso de ese tipo hace falta una buena dosis de confianza en uno mismo. Sobre todo porque una cierta exposición al fracaso aumenta la presión: si Reitz no se adapta en Leipzig, las burlas desde su antigua casa están aseguradas; y en la primera jornada, el primer rival de su nuevo hogar será precisamente el Gladbach.

A eso se suma otra variable: cuando Reitz fue fichado en primavera, Ole Werner seguía sentado en el banquillo del RB. Hasta qué punto el nuevo técnico Martin Demichelis está convencido del ex del Gladbach está aún por verse. En líneas generales, Reitz parece predestinado para el fútbol del Leipzig por su capacidad de recorrido y de duelo, su agresividad sin balón y su juego directo con balón. Por perfil, se parece mucho a Xaver Schlager, que ya se ha marchado y al que debe sustituir.

Como Christoph Baumgartner estará previsiblemente de baja por lesión hasta finales de octubre, Reitz puede posicionarse en las primeras semanas de la próxima temporada junto a Nicolas Seiwald o Assan Ouedraogo en el centro del campo. Siempre que él mismo esté completamente en forma. Una infección grave ya le dejó fuera de combate al final de la pasada temporada y le acompañó con persistencia durante los dos últimos meses. «Me siento bien, los valores son buenos. Semana a semana damos un paso más», se mostró optimista Reitz, aunque en el RB tuvo que empezar primero con un trabajo individual de puesta a punto.

¿Será Rocco Reitz internacional con Jürgen Klopp? La competencia es grande

Reitz se ha marcado como objetivo personal sumar el mayor número posible de goles y asistencias, un aspecto del que su juego ha carecido demasiado, sobre todo en los dos últimos años. Además, naturalmente, planea presentar una que otra candidatura a Klopp. En la selección sub-21, Reitz se había convertido en un fijo durante la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025, y también en el torneo del pasado verano fue un futbolista absolutamente determinante. Con la selección alemana fue subcampeón de Europa, firmó varias actuaciones muy potentes y brilló, sobre todo, por su capacidad casi inagotable para encadenar carreras intensas y arar cada metro del campo.

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Antes de la Eurocopa 2024, Reitz ya pudo asomarse a la selección absoluta, como es sabido, completó temporalmente los entrenamientos junto a Brajan Gruda, rindió bien y estuvo en la convocatoria para el amistoso contra Ucrania (0-0) a comienzos de junio de 2024. Sin embargo, Reitz sigue esperando hasta hoy su debut internacional, y con Klopp eso debería cambiar. Y aunque el relevo en el banquillo de la selección juega a su favor, la realidad es también, por supuesto, que la competencia en el seis y en el ocho es bastante grande.

Con Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic, Klopp podría apostar en el centro del campo por un dúo que funciona de maravilla en el Bayern. Además, Reitz tendrá que medirse con otros jugadores de calidad ya más asentados en la DFB, como Felix Nmecha (Borussia Dortmund), su nuevo compañero en Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (Bayern), Anton Stach (Leeds United) o Angelo Stiller (VfB Stuttgart). A ellos se suman grandes talentos sin cargas previas como Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) o Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), a los que Klopp podría construir explícitamente como pilares del futuro en el nuevo comienzo de la DFB.

Reitz también entra en consideración, naturalmente, sobre todo por su vínculo especial con Klopp. Lo decisivo será hasta qué punto pueda plasmar en el campo con su nuevo club las cualidades por las que el nuevo seleccionador lo llevó hace unos meses al RB Leipzig. En cualquier caso, Reitz debería formar parte de esos 57.