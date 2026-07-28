Cuando Jürgen Klopp anuncie en septiembre su primera convocatoria como seleccionador nacional, habrá una primera respuesta a muchas preguntas apasionantes: ¿cómo cambiará el perfil de la selección alemana en comparación con los algo más de dos años y medio bajo Julian Nagelsmann, que dimitió tras el fiasco del Mundial? ¿Qué jugadores dejarán de ser convocados por ahora? ¿Qué futbolistas incorporará Klopp y quizá les confiará un papel importante en la reconstrucción del buque insignia del fútbol alemán?

A Rocco Reitz le encantaría ver su nombre en la respuesta a esta última pregunta. «Creo que el objetivo de todos es llegar a ser internacional algún día. También está en mi lista», dijo Reitz recientemente durante su presentación oficial en su nuevo club, el RB Leipzig. Si además se tiene en cuenta que el traspaso del centrocampista desde el Borussia Mönchengladbach al club sajón ya se había cerrado en marzo, enseguida queda claro: Klopp no puede tener una mala opinión de Reitz.

Y es que, en el momento del fichaje de Reitz por el Leipzig, todavía ni se contemplaba que Klopp sería seleccionador nacional algo más de cuatro meses después. En aquel momento, el técnico de 59 años seguía siendo Head of Global Soccer de Red Bull y, en esa función, fue precisamente una pieza clave para llevar a Reitz al RB. El estilo intenso del jugador de 24 años, su capacidad de sprint y su apasionada disposición a dejarse la piel por el equipo impresionan mucho a Klopp, según se dice. Como Reitz encaja tan bien con su fútbol a toda velocidad en el inagotable estilo de juego de Leipzig, el nuevo técnico de la DFB lo llevó a Leipzig; y por esos mismos motivos ahora podría tenerlo en el radar para el centro del campo de la selección.

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Está claro que Klopp debe y puede liderar una reconstrucción en el equipo de la DFB. Comunicarlo así desde el principio también hacia fuera, asumir explícitamente los contratiempos y quizá entender uno u otro gran torneo como parte de una fase de transición sin grandilocuentes anuncios de títulos parece importante para el nuevo hombre fuerte del fútbol alemán. «Hay talento. Pero hay que crear una expectativa con la que los jugadores puedan convivir», subrayó Klopp sobre el futuro del equipo de la DFB en torno a la final del Mundial como experto en MagentaTV. Tengo anotados 57 jugadores de campo, dijo Klopp en su rueda de prensa de presentación. No dio nombres.

¿Apostará Jürgen Klopp por Rocco Reitz en la reconstrucción del equipo de la DFB?

Llevado al caso de Reitz, eso significa lo siguiente: si Klopp evidentemente piensa muy bien de él, porque lo llevó a Leipzig por 20 millones de euros, y le parece adecuado para el estilo enormemente intenso de juego de sus equipos, podría ser uno de los jugadores que se conviertan en una pieza del puzle de la reconstrucción. Condición indispensable para ello: que Reitz se gane su sitio en Leipzig y gestione bien las circunstancias en parte complicadas de su traspaso.

En Mönchengladbach, en el club de su corazón, para el que ya se calzó las botas con solo siete años, es sabido que ha caído bastante en desgracia por haberse ido precisamente al RB. «Quien quiera esto nunca puede ser nuestro capitán», se leía en un cartel en la grada de animación de los Potros en el partido a domicilio del Gladbach en Leipzig en abril, algunas semanas después de que se conociera el traspaso de Reitz. Más allá de toda la romantización del fútbol a la que un cambio así contradice, hay que destacar de forma elogiosa que hace falta una buena dosis de confianza en uno mismo para dar un paso así. Sobre todo porque existe un cierto riesgo que eleva la presión: si Reitz no se adapta en Leipzig, las burlas desde su antiguo hogar están aseguradas; y en la primera jornada, el primer rival de su nueva casa será precisamente el Gladbach.

A eso se suma otra variable: cuando Reitz fue fichado en primavera, Ole Werner seguía sentado en el banquillo del RB. Hasta qué punto el nuevo entrenador jefe Martin Demichelis está convencido del ex del Gladbach está aún por verse. En términos generales, Reitz parece predestinado para el fútbol de Leipzig por su capacidad de recorrido y de duelo, su juego agresivo sin balón y su juego sin florituras con balón. Por perfil, se parece mucho al ya marchado Xaver Schlager, a quien debe sustituir.

Como Christoph Baumgartner previsiblemente seguirá de baja hasta finales de octubre, Reitz puede empezar a ganar terreno en las primeras semanas de la próxima temporada junto a Nicolas Seiwald o Assan Ouedraogo en el centro del campo. Siempre que él mismo esté completamente en forma. Una infección grave ya le había dejado fuera de combate al final de la pasada temporada y le acompañó con persistencia durante los dos últimos meses. «Me siento bien, los valores son buenos. Semana a semana damos un paso más», se mostró optimista Reitz, aunque en el RB tuvo que empezar primero con un trabajo individual de readaptación.

¿Será Rocco Reitz internacional con Jürgen Klopp? La competencia es grande

Reitz se ha marcado como objetivo personal sumar el mayor número posible de goles y asistencias, un aspecto del que su juego ha carecido demasiado, sobre todo en los dos últimos años. Además, por supuesto, pretende enviar una que otra carta de recomendación a Klopp. En la selección sub-21, Reitz se había convertido en un fijo en la clasificación para la Eurocopa de 2025, y también en el torneo del verano pasado fue un futbolista absolutamente determinante. Con la selección alemana fue subcampeón de Europa, firmó varias actuaciones tremendas y brilló sobre todo por su capacidad casi inagotable para encadenar carreras intensas y arar cada metro del campo.

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Antes de la Eurocopa 2024, Reitz ya pudo asomarse a la absoluta, como es sabido: durante un tiempo completó las sesiones de entrenamiento junto a Brajan Gruda, rindió bien y estuvo en la convocatoria para el amistoso contra Ucrania (0-0) a principios de junio de 2024. Sin embargo, Reitz sigue esperando hasta hoy su debut internacional, algo que debería cambiar con Klopp. Y aunque el relevo en el banquillo de la selección juega a su favor, también forma parte de la realidad que la competencia en el seis y el ocho es bastante grande.

Con Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic, Klopp podría apostar en el centro del campo por un dúo que funciona de maravilla en el FC Bayern. Además, Reitz tendrá que medirse con varios jugadores de calidad ya más asentados en la DFB como Felix Nmecha (Borussia Dortmund), su nuevo compañero en Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (FC Bayern), Anton Stach (Leeds United) o Angelo Stiller (VfB Stuttgart). A eso se suman grandes talentos sin cargas previas como Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) o Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), a los que Klopp podría construir explícitamente como pilares del futuro en el nuevo comienzo de la DFB.

Por todo ello, Reitz también entra naturalmente en consideración, en especial por su conexión particular con Klopp. Lo decisivo será qué tan bien pueda plasmar en el campo con su nuevo club las cualidades por las que el nuevo seleccionador nacional lo llevó hace algunos meses al RB Leipzig. En cualquier caso, Reitz debería estar entre esos 57.