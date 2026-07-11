Ya hay acuerdo... El Barcelona ficha a la prometedora estrella belga

Según «Sport», el Barcelona ha acordado con el Club Brugge fichar a su joven extremo tras seis meses de negociaciones.

El acuerdo fija el traspaso del belga Jesse Bessiou en unos 10 millones de euros, y Brujas retendrá el 30 % de cualquier futura venta.

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El Brugge acabó cediendo, pese a que el contrato de Bessiou se extiende hasta 2027, después de que el jugador manifestara su deseo de vestir la camiseta del Barcelona y se negara a renovar.

El Barça lo ve como una inversión de futuro con potencial para convertirse en estrella.

Según el periodista Sasha Tavolieri, el acuerdo entre Barcelona y Brugge es definitivo y los trámites se han acelerado. En los próximos días se firmarán los documentos, y Besiou viajará la semana que viene a Barcelona para someterse al reconocimiento médico antes de unirse a la pretemporada del primer equipo.

Descubrimientos del Mundial

Jugará con el filial, aunque también sumará minutos con el primer equipo a las órdenes de Hans Flick para acelerar su progresión.

Bisiwo ya había impresionado en el Mundial Sub-20 de Catar con la selección belga, lo que atrajo a los ojeadores del Barça, igual que a Hamza Abdelkarim, también fichado.

Besiou destaca como extremo izquierdo por su gran velocidad y su habilidad en el uno contra uno, cualidades que, según los responsables azulgranas, lo pueden convertir en una estrella mundial.

El Barcelona sabía que ficharlo no sería fácil, pero lo veía como un objetivo estratégico y todo el cuerpo técnico ayudó a convencerlo y a negociar con el Club Brugge.

Una temporada difícil

Bessio ha sufrido lesiones y, tras rechazar renovar con el Brugge, perdió minutos. Pese a ofertas de la Premier, hace meses que eligió al Barça, según «Sport».

Una vez formalizado el fichaje, será la mayor inversión del Barça en un jugador del filial, parte de su estrategia para adelantarse al mercado y asegurar talentos de futuro.