El comité de árbitros anunció la designación de Jesús Gil Manzano como árbitro para el duelo entre el Elche y el Real Madrid, previsto para la tarde-noche del martes en el estadio Martínez Valero, dentro de las competiciones de la sexta jornada de LaLiga, mientras que Raúl Martín González se encargará de la tarea de árbitro asistente de video "VAR".

El partido trae recuerdos dispares al Real Madrid con Gil Manzano, quien anteriormente había provocado críticas de la afición del club, además de que el canal de televisión del Real Madrid dedicó más de un contenido a hablar sobre sus decisiones arbitrales, especialmente tras la anulación del gol de Jude Bellingham en los últimos instantes del enfrentamiento del equipo ante el Valencia en el estadio Mestalla.

Gil Manzano ha dirigido 51 partidos del Real Madrid en distintas competiciones, en los que el equipo logró 42 victorias, frente a 6 empates y 3 derrotas, mientras que el club no ha sufrido ninguna derrota en los últimos 22 partidos que ha dirigido el árbitro, y la última derrota del conjunto blanco bajo su dirección se remonta al año 2020.

El árbitro español posee también experiencia previa dirigiendo enfrentamientos entre el Real Madrid y el Elche, después de haber dirigido el duelo entre ambos equipos durante la temporada 2022-2023, que terminó con victoria del Real Madrid por tres goles a cero.

Asimismo, Gil Manzano se encargó de dirigir otro enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio Santiago Bernabéu la temporada pasada, que el Real Madrid resolvió con un resultado de 4-1, con lo que el partido del martes será el tercer enfrentamiento entre ambas partes bajo su dirección.

Por otro lado, los números del Elche con Gil Manzano no traen mucho optimismo, ya que el árbitro ha dirigido 8 partidos del equipo en LaLiga, en los que el Elche logró una victoria y dos empates, frente a 5 derrotas, según los datos recogidos sobre sus enfrentamientos anteriores.

El último partido que Gil Manzano dirigió al Elche fue su derrota ante el Real Madrid por 4-1 en el estadio Santiago Bernabéu la temporada pasada, con lo que el enfrentamiento entre el árbitro y ambos equipos se renueva nuevamente en el estadio Martínez Valero.

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