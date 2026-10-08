Así lo informa el portal Bayern Insider, de Christian Falk, jefe de fútbol de Bild. Según esta información, el Bayern de Múnich es uno de varios grandes clubes internacionales que tienen en el radar al central croata de 19 años del Brighton & Hove Albion.

A día de hoy, un fichaje de Vuskovic es poco probable. Sin embargo, la situación cambiaría de forma radical si Min-Jae Kim (29) y/o Hiroki Ito (27) abandonan el club. Eso dejaría una vacante en el centro de la defensa muniquesa y, por tanto, sitio para Vuskovic. Ambos tienen contrato hasta 2028.

Kim actúa actualmente como un jugador de rotación casi al mismo nivel que la pareja preferida por el entrenador Vincent Kompany, formada por Dayot Upamecano y Jonathan Tah. Mientras tanto, Ito está completamente apartado y en esta temporada solo ha sumado diez minutos. Una salida en invierno o, como muy tarde, el próximo verano se considera probable.

¿Cuándo sonó Luka Vuskovic para el FC Bayern?

Según se dice, el FC Bayern ya se interesó por Vuskovic en dos ocasiones en el pasado. En febrero de 2023, supuestamente fue ofrecido activamente al FC Bayern. Por entonces, Vuskovic acababa de cumplir 16 años y sumaba sus primeros minutos con el primer equipo del gran club croata Hajduk Split. Se hablaba de una cifra de traspaso de tres millones de euros, pero el Bayern de Múnich descartó el fichaje por dudas sobre su estilo de juego.

Tras dos cesiones al Radomiak Radom (Polonia) y al KVC Westerlo (Países Bajos), Vuskovic acabó marchándose en 2025 al Tottenham Hotspur por once millones de euros. Dio el gran salto en la cesión posterior al Hamburger SV. Finalmente, fichó por el Brighton por 50 millones de euros, después de haber vuelto a sonar para el FC Bayern.

En una entrevista con el medio croata Tportal , Vuskovic dijo en febrero: "Sí, he oído hablar de ello". Sin embargo, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, respondió: "No podemos fichar a todos los buenos jugadores de los que la opinión pública cree que deben ir necesariamente al FC Bayern". Eberl aludió indirectamente en este sentido al poderoso consejo de supervisión encabezado por el presidente de honor Uli Hoeneß. "Porque entonces en algún momento llega la otra parte y dice: 'Max, no cagamos dinero. No podemos inflar así la plantilla'".