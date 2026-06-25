Ya es oficial: se han fijado los primeros partidos de los dieciseisavos de final del Mundial

Ya se ha confirmado oficialmente el primer enfrentamiento de los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, que dará comienzo el próximo domingo por la tarde, tras la conclusión de la tercera jornada de la fase de grupos en los tres primeros grupos, disputada ayer miércoles por la tarde y esta madrugada de jueves.

Los clasificados son México y Sudáfrica (grupo 1), Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina (grupo 2), y Brasil y Marruecos (grupo 3).

El domingo se abrirá la ronda eliminatoria con el duelo Sudáfrica-Canadá en el estadio de Los Ángeles.

Sudáfrica, segunda del Grupo A con 4 puntos, se metió por primera vez en eliminatorias tras ganar 1-0 a Corea del Sur.

Canadá, anfitrión del torneo, finalizó segunda del Grupo B con 4 puntos pese a perder 2-1 ante Suiza el miércoles.