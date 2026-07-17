Al-Nasr ha anunciado los amistosos que jugará en su concentración de pretemporada en Lisboa, previa a la temporada 2026-2027.

El equipo viajará a Lisboa el domingo para completar la tercera fase de su preparación, tras entrenar en Riad y Abha.

A través de su cuenta oficial en X, el club anunció que disputará cuatro amistosos durante la concentración, que se extenderá hasta el 5 de agosto.

El 22 de julio jugará contra el filial del Benfica y el 28 ante el Mérida.

El 1 de agosto se medirá al Astrela Amadora luso y cerrará la concentración ante el Almería el día 4.

El Al-Nassr, dirigido por el nuevo técnico australiano Ange Postecoglou, busca revalidar el título de la Liga Saudí que conquistó con Jorge Jesus tras siete años de ausencia.

Además, el «Al-Nassr» regresará a la Liga de Campeones de Asia tras ausentarse la pasada edición, en la que disputó la segunda división y perdió la final contra el Gamba Osaka japonés.