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Nottingham Forest v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

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Ya es oficial: Posticoglu, nuevo entrenador del Al-Nassr saudí

A. Postecoglou
Al Nasr FC
1ª División
J. Jesus
Australia
Arabia Saudita
Portugal

El entrenador australiano sustituye a Jorge Jesus en el «Al-Amali»

Al-Nassr ha anunciado a Ange Postecoglou como nuevo entrenador tras la salida de Jorge Jesus.

El club buscaba un nuevo técnico tras la salida de Jesús, quien se marchó pese a ganar la Liga Saudí.

El club anunció hoy viernes en X el fichaje del técnico australiano por dos temporadas, hasta 2028.

El club publicó: «Un nuevo capítulo: el señor Ange Postecoglou dirigirá al primer equipo durante dos temporadas. Mucha suerte a él y a su cuerpo técnico».

El técnico, de 60 años, regresa a los banquillos tras nueve meses de ausencia, desde su destitución en el Nottingham Forest en octubre, apenas 40 días después de su llegada.

De origen griego, posee amplia experiencia: dirigió a Australia (2013-2017), al Yokohama, al Celtic y al Tottenham (2023-2025).

Antes de elegirlo, el club sonó para fichar a otros técnicos, entre ellos el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal.

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