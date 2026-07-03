El Manchester United ha anunciado en su web la cesión del portero camerunés André Onana al Trabzonspor turco para la temporada 2026-2027. El fichaje se formalizará tras la obtención de la licencia internacional y el registro oficial.

El regreso del guardameta camerunés al estadio “Babara Park” se produce tras una exitosa cesión la temporada pasada. La pasada temporada, en la que disputó 40 partidos y ayudó al club a terminar tercero en la Superliga turca y ganar la Copa de Turquía.

Onana llegó a los «Diablos Rojos» en 2023 procedente del Inter de Milán y disputó 102 partidos con el club inglés.

El club le agradece su labor y le desea suerte en esta nueva etapa.

Onana, fichado del Inter en 2023 por 47,2 millones de libras, tiene contrato con el United hasta 2028.