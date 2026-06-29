Ya es oficial: Maresca, nuevo entrenador del Manchester City

El Manchester City ha anunciado este lunes el nombramiento del italiano Enzo Maresca como director técnico del primer equipo de fútbol, con un contrato de tres temporadas que le mantendrá en el cargo hasta el verano de 2029, en una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para el club inglés.

En un comunicado, el club destacó que Maresca regresa por tercera vez y confía en su capacidad para mantener la racha de éxitos y seguir desarrollando el proyecto deportivo.

Maresca se mostró feliz por regresar y subrayó que dirigir al City es un gran reto, pues conoce el club y sus altas exigencias.

Destacó el profesionalismo y la estabilidad directiva del club, y se comprometió a luchar por más títulos y a ofrecer un fútbol atractivo para la afición.

El presidente del consejo de administración, Khaldoun Al-Mubarak, destacó que Maresca tiene la personalidad, la pasión y la inteligencia para liderar el equipo, y subrayó que su regreso es un paso natural gracias a su profundo conocimiento del club y a su alineación con la filosofía del City.

El director ejecutivo, Ferran Soriano, lo confirmó: «era nuestra primera opción».

El club confía en que su regreso refuerce los éxitos futuros y mantenga la identidad ofensiva que lo caracteriza.