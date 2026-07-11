Ya es oficial: Maldini y Leonardo liderarán el nuevo proyecto del fútbol italiano

El sábado, la Federación Italiana de Fútbol avanzó en la reconstrucción de la selección al nombrar a Paolo Maldini director técnico y a Leonardo, exjugador brasileño campeón del mundo en 1994, asesor.

Giovanni Malagò, recién elegido presidente de la Federación Italiana, afirmó que estos nombramientos son el primer paso hacia la elección del nuevo seleccionador.

Malagò añadió: «Son las dos caras de una misma moneda; hay un compromiso de cuatro años que debe guiarnos hasta 2030, pasando por la próxima Copa del Mundo y la Eurocopa».

Leonardo, exentrenador del Inter y el AC Milan y exdirector deportivo del París Saint-Germain, fue compañero de Maldini en el AC Milan.

Junto a Maldini, buscarán al sucesor de Gennaro Gattuso, quien renunció tras la tercera eliminación consecutiva de Italia de un Mundial.

Según ESPN, los favoritos son Roberto Mancini y Antonio Conte.

Mancini ganó la Euro 2021 con Italia, pero falló en el Mundial 2022 y luego dirigió a Arabia Saudí y al Al-Sadd, equipos que ya dejó.

Conte ya dirigió a Italia en la Euro 2016 y renunció hace poco al Nápoles.