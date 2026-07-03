Ya es oficial: la Federación Alemana confirma la salida de Nagelsmann y aclara la situación de Klopp

La Federación Alemana de Fútbol ha destituido a Julian Nagelsmann como seleccionador tras la eliminación del Mundial 2026, y Jürgen Klopp ha descartado sucederle.

La Federación Alemana informó hoy en un comunicado en su web oficial que ha rescindido el contrato de Nagelsmann con efecto inmediato, tras el visto bueno de los representantes de los accionistas y del Consejo de Supervisión, a propuesta del presidente Bernd Neuendorf.

La decisión llega tras una reunión a puerta cerrada en la que el técnico solicitó dejar el cargo tras la eliminación del Mundial, petición que la federación aceptó.

Nagelsmann, que dirigía a Alemania desde septiembre de 2023 tras suceder a Hans Flick con un contrato hasta 2028, no logró convencer a la Federación de que siguiera hasta la próxima Eurocopa.

La Mannschaft, que había terminado primera del grupo 5, cayó sorpresivamente ante Paraguay en los penaltis en dieciseisavos.

En total, dirigió 37 partidos: 23 victorias, 7 empates y 7 derrotas.

Klopp acepta entrenar a Alemania

La Federación confirmó que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya dio su acuerdo preliminar para asumir el cargo.

Klopp, actual director de fútbol internacional de Red Bull, rechazó varios banquillos tras dejar Liverpool en 2024, pero ahora está cerca de regresar como seleccionador.

Según la prensa, una cláusula en su contrato con Red Bull le permitiría marcharse de inmediato.

Mensaje de agradecimiento

El presidente de la Federación Alemana, Bernd Neudorf, afirmó: «Agradecemos a Nagelsmann por su trabajo desde septiembre de 2023. Se ha distinguido por su gran dedicación y ambición, y es una persona responsable, sincera e íntegra, muy valorada en la Federación».

Nagelsmann: «No ha sido una decisión fácil»

Nagelsmann añadió: «Tras la eliminación, he reflexionado y hablado con mi entorno. Decidir marcharme no ha sido fácil».

Y añadió: «Mi objetivo siempre ha sido el éxito de la selección. Tras esta dura decepción, creo que el equipo merece un nuevo comienzo, lejos de las presiones».

Agradeció al cuerpo técnico, al equipo y a todo el personal de la Federación que los apoyó, sobre todo a los jugadores con quienes trabajó en un ambiente de confianza.

Y añadió: «Gracias a la afición. Nos apoyasteis y confiasteis en nosotros. Lamento no haber cumplido vuestras expectativas y no daros más noches de buen fútbol. Os merecíais más».

Su decisión merece respeto.

El director deportivo de la Federación Alemana, Rudi Fuller, añadió: «Tras esta eliminación decepcionante, la decisión de Julian merece todo el respeto, pues asumió la responsabilidad y antepuso el interés de la selección al personal».

Y añadió: «Todos deseábamos un final diferente y una actuación más convincente, pero Julian seguirá siendo un entrenador excepcional y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos. Le agradezco sinceramente nuestra colaboración en un ambiente de respeto y confianza».

Sus asistentes también dejan la selección.

La Federación Alemana de Fútbol informó que sus asistentes, Benjamin Gluck y Benjamin Hübner, también dejan el cuerpo técnico, y les agradeció por su labor.