El Chelsea ha anunciado que uno de sus jugadores más destacados ha sido convocado por la selección de Inglaterra para el Mundial 2026.

Según un comunicado del club, el cuerpo técnico inglés ha llamado al defensa Trevoh Chalobah para sustituir a Tino Leframento, lesionado.

El seleccionador inglés lo convocó para reemplazar a Leframento, excanterano del Chelsea, quien se lesionó la pantorrilla.

La FIFA permite reemplazar a cualquier jugador hasta 24 horas antes del debut.

Chalobah, de 26 años, solo tiene un partido con la absoluta, un amistoso ante Senegal hace un año.

El defensa, de 26 años, se une a su compañero en el Chelsea, Reece James, en la selección, que prepara su debut en el Grupo XII contra Croacia el miércoles en Dallas.



