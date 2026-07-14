Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP
Khaled Mahmoud

Traducido por

Ya es oficial: la estrella del Arsenal ficha por el Beşiktaş

L. Trossard
Besiktas
Arsenal
Superlig
Premier League
Bélgica
Turquía
Inglaterra

El Arsenal se despide de uno de los artífices de su logro histórico

El Arsenal inglés ha anunciado la marcha de uno de sus pilares, clave en el título de la Premier League que el club no conseguía desde la temporada 2003-2004.

El club ha confirmado el traspaso del extremo belga Leandro Trossard al Beşiktaş turco y le ha autorizado a viajar a Estambul para someterse a los reconocimientos médicos previos a la formalización del fichaje.

El Beşiktaş, por su parte, anunció la llegada del jugador: su avión aterrizará a las 19:30, hora local, en el aeropuerto internacional Atatürk para completar los trámites y firmar su contrato.

El traspaso se cerró en 17 millones de libras, con un pago inicial de 15,3 millones, más 1,7 millones en variables por objetivos, según «Sky Sports».

Amistosos
Spartak Trnava crest
Spartak Trnava
TRN
Besiktas crest
Besiktas
BJK
Amistosos
Girona crest
Girona
GIR
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Desde su llegada a los “Gunners” se había convertido en pieza clave para Mikel Arteta: jugó 174 partidos, marcó 36 goles y dio numerosas asistencias.

La temporada pasada fue clave en la conquista de la Premier League, con 8 goles y 11 asistencias en 50 partidos, y ayudó al equipo a llegar a la final de la Liga de Campeones.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google