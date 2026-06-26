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Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Ya es oficial: Hamdallah jugará su quinta temporada en la Liga Roshen

A. Hamdallah
1ª División
Marruecos
Al-Taawoun
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Shabab
Marruecos
Arabia Saudita

La estrella marroquí sigue en la Liga Saudí

El marroquí Abdelrazak Hamdallah inicia una nueva etapa en la Liga Profesional Roshen tras brillar en los últimos años.

Previamente defendió los colores de Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Shabab, y dejó a los «Leones» tras su último enfrentamiento con el extremo belga Yannick Carrasco.

Lee también... El exdirector del Al-Ittihad: «La mentira» es la causa de las crisis de Hamdallah... ¡y sufrió una injusticia en Yeda!

El Al-Taawoun saudí confirmó en su cuenta de «X» el fichaje del delantero por una temporada.

El club publicó: «Feroz, audaz en ataque, imponente… Al-Sati se arma con la grada de los Lobos».

Con 156 goles, solo le supera el sirio Omar Al-Soma (162).


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