El Tottenham ha anunciado este lunes el fichaje definitivo del centrocampista italiano Sandro Tonali, procedente del Newcastle.

Se trata del centrocampista italiano Sandro Tonali, quien se une a los Spurs para reforzar el equipo de cara a la nueva temporada.

El italiano, de 26 años, se mostró muy feliz de vestir la camiseta de los Spurs y afirmó que su primera impresión del club fue «fantástica» desde su llegada.

«Hablé con el entrenador durante casi dos horas sobre el club, la afición, el estadio y el estilo de juego; fue como magia, y supe de inmediato que tenía que unirme al Tottenham. Me he enfrentado al equipo varias veces anteriormente y el ambiente siempre ha sido excepcional gracias a su afición... Estoy deseando que empiece la temporada», afirmó.

El director deportivo del Tottenham, Johan Lang, lo elogió: «Es uno de los mejores centrocampistas de Europa y estamos muy contentos de que se una a nosotros».

Llegó a Inglaterra en 2023 procedente del Milan y ganó la Copa de la Liga con el Newcastle en 2025.

El Newcastle confirmó el traspaso con un comunicado en el que destacó que «el importe, no revelado, es la segunda venta más importante de la historia del club».